Причину старческой бессонницы объяснили эволюцией

Ученые нашли причину бессонницы в пожилом возрасте. По мнению исследователей, в глубокой древности старики охраняли молодежь от нападения хищников и врагов, пока та отдыхает ночью.

Чуткий ночной сон приходит с возрастом. Впрочем, то, что называют старческой бессонницей, вполне может оказаться вековым механизмом сохранения человеческой популяции, сообщают исследователи.

Чтобы прийти к такому выводу, эксперты исследовали образ жизни современных охотников-собирателей в Танзании. Среди них принято, чтобы пока племя отдыхает, хотя бы кто-то оставался на вахте, охраняя отдых других охотников. Народ Хадза живет группами до 30 человек. Днем племя разбредается по саванне в поисках клубней, ягод, меда и мяса. Но к ночи все собираются в одном и том же месте, где спят рядом с очагом или в хижинах, сплетенных из травы и ветвей.

Члены племени, чей образ жизни мало отличается от первобытного, согласились принять участие в исследовании. Им раздали "умные" часы, которые фиксировали перемещения каждого участника эксперимента, а также отмечали периоды сна и бодрствования. Оказалось, что около трети племени в любое время суток либо бодрствовали, либо были настороже, дремая. Тем не менее на проблемы со сном никто из них не жаловался.

"Пожилые обращаются к врачам, жалуясь, что рано встают и не могут заснуть. Но, возможно, в этом нет ничего плохого. Некоторые медицинские проблемы, которые мы изучаем сегодня, можно назвать не расстройствами, а реликтами эволюционного прошлого, в котором некоторые навыки были полезны", – считают исследователи.