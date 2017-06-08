Буйный павлин разгромил магазин с алкоголем

Дикий павлин устроил настоящий разгром в винном магазине в Калифорнийском городе Аркадия (США). Птица причинила ущерб на сумму 500 долларов.

В Сети появилось видео, на котором павлин буквально устраивает дебош в магазине. На кадрах видно, как сотрудник службы контроля за животными пытается поймать птицу сачком и утихомирить, однако птица так просто не сдается, и мужчине приходится потрудиться. Павлин сопротивляется и не сдается, опрокидывая бутылки со спиртным. В конечном итоге специалисту все же удалось поймать птицу и вынести ее из магазина, отпустив на свободу.



