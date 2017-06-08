"Лужники" стали лучшей спортивной ареной в мире

Россия в следующем году готовится принять крупнейшее мировое спортивное соревнование – Чемпионат мира по футболу. Одной из главных площадок состязания станет легендарный стадион "Лужники". К мировому первенству арена прошла масштабную реконструкцию, которая превратила главный стадион страны в суперсовременную спортивную площадку, практически не имеющую аналогов в мире.

При разработке проекта реконструкции "Лужников" была принято важное решение о сохранении исторического фасада стадиона. И это при том, что специалисты Международной федерации футбола (FIFA) предлагали снести арену, и построить на ее месте новую, утверждая, что старое здание не соответствует нормам безопасности и комфорта.

ПО ТЕМЕ "Лужники" станут одним из лучших стадионов мира

Несмотря на то, что снос стадиона и возведение новой арены было более выгодным вариантом с финансовой точки зрения, позиция мэрии Москвы была принципиальной: стадион необходимо сохранить и реконструировать с учетом требований времени, ведь арена давно стала одним из символов столицы.

Как отметил руководящий партнер архитектурного объединения SPEECH, член градостроительного совета фонда "Сколково" Сергей Чобан, "Лужники" – это и есть история Москвы. "Я считаю огромной заслугой Стройкомплекса, что мы реконструировали этот стадион, а не строили новый", – подчеркнул он.

Во время работ исторические стены стадиона были очищены и отреставрированы. При этом его цветовая гамма осталась прежней. Фасад арены украсили полупрозрачные панно, на которых изображены состязания в разных видах спорта.

Но главные изменения произошли внутри. Получивший буквально на днях разрешение на ввод в эксплуатацию стадион оснастили совершенно новой, ультрасовременной начинкой. "Это один из лучших стадионов мира", – отметил мэр Москвы Сергей Собянин.

Площадь новых "Лужников" составила 221 тысячу квадратных метров. Теперь они могут вместить на три тысячи человек больше - всего 81 тысячу болельщиков. Кроме того, стадион получил 16 основных выходов, благодаря которым все зрители могут покинуть арену всего лишь в течение 15 минут.

Особенно стоит отметить обновленное поле "Лужников". Оно соответствует всем современным требованиям, а также техническим рекомендациям FIFA. Вместо синтетики был уложен натуральный газон, для поддержания которого на глубине 1,5 метра была сооружена специальная система, состоящая из дренажа, полива, обогрева. Это значит, что газон будет в прекрасном состоянии в любое время года.

Не менее важный момент – видимость для болельщиков. Если ранее около 10% мест на трибунах находились в зоне плохого обзора, то теперь благодаря размещения трибун в два яруса под более крутым углом, у стадиона прекрасный обзор любой точки арены, от взора болельщиков не ускользнет ни один важный момент игры.

При этом стоит отметить, что реконструкция велась не только с соблюдением всех сроков, но и при относительно невысоком бюджете. Так, общая стоимость работ составила 341 миллион евро. Это гораздо меньше, чем по многим зарубежным аналогам.

К примеру, проводившееся несколько лет назад обновление 80-тысячного стадиона "Стат де Франц" во Франции стоило 812 миллионов, а закончившаяся недавно реконструкция лондонского "Уэмбли" вообще обошлась в астрономическую сумму – миллиард и 240 миллионов евро. "Лужники" стали мировым лидером в соотношении цена-качество.

Как отметил глава столичного Стройкомплекса Марат Хуснуллин, "Лужники" – это настоящий шедевр. "Появление такого высокотехнологичного объекта позволит проводить спортивные мероприятия международного уровня, улучшить спортивный имидж России, повысить интерес населения к спорту", – сказал он.

Но помимо реконструкции самой арены, ведется комплексное обновление окружающей ее территории, на которой уже в скором времени появится целый спортивный кластер. На территории комплекса построят Центр художественной гимнастики, тенниса, пять центров уличных видов спорта, площадки для картинга, беговые дорожки и другие объекты спортивной инфраструктуры.

Кроме того, в Лужниках появится ледовый дворец "Кристалл". Он будет состоять из двух катков, каждый из них будет обладать отдельной входной группой. На каждом катке будет по 250 мест. Также комплекс будет включать в себя тренажерные залы.

Для удобства посетителей спортивного комплекса, а также всех тех, кто желает насладиться окружающей красотой с высоты, появится станция канатной дороги, которая соединит Лужники с территорией Воробьевых гор. Ее длина составит 737 метров. Станция рассчитана на прием 1600 человек в час.

Преобразится и Престижная аллея перед стадионом. На ней будут построены два симметричных всесезонных кафе. Павильоны будут вытянуты по бокам аллеи, представляя собой двухэтажные прямоугольные объемы, окруженные террасами.

Кардинально меняется и Лужнецкая набережная. Ее уже расширили для пешеходов за счет автомобильных полос. Здесь сделали дорожки для велосипедистов, роллеров и бегунов. Теперь набережная наполнена разнообразной инфраструктурой: пункты проката спортинвентаря, камеры хранения и даже душевые кабины. Это сделало ее еще более удобной для всех любителей активного отдыха.

По словам Марата Хуснуллина, развитие территории Лужников позволит превратить ее в один из лучших спортивных кластеров в мире. "В красивейшую достопримечательность, "изюминку" российской столицы, центр притяжения не только лишь спортсменов, но и многочисленных москвичей и туристов со всего Земного шара", – уверен глава столичного Стройкомплекса.

Чемпионат мира по футболу 2018 пройдет с 14 по 15 июня на 12 стадионах в 11 городах России. Спорткомплекс "Лужники" станет центральной площадкой соревнований. На стадионе пройдет матч открытия, а также финальные игры.