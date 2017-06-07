В Москве пообещали за три года построить 35 станций метро

В столице до 2020 года появятся 35 станций и 70 километров линий метро, передает РИА ФАН. "Мы буквально за прошлые годы сделали прорыв транспортной обеспеченности. В прошлом году было введено МЦК, 54 километра и 31 станция", – заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, в столице растет количество вводимой в эксплуатацию недвижимости. Власти стараются обеспечить транспортную доступность новых домов.