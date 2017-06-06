"Геликон-опера" закрыла "Красную площадь"

Книжный фестиваль "Красная площадь" завершается. Его закроет концерт "Пушкин-гала", посвященный дню рождения великого поэта.

На протяжении четырех дней центральная площадь российской столицы представляла собой книжную ярмарку. Книги занимали все пространство от Собора Василия Блаженного до Исторического музея.

Но настал последний день этого "литературного пиршества". Он открылся всероссийским суперфиналом конкурса "Живая классика". За победу боролись десять лучших юных чтецов России. Выступления оценивали популярные российские писатели, артисты, журналисты и ведущие.

Позже гости могли насладиться фрагментами из оперы Римского-Корсакова "Золотой петушок" в исполнении оркестра и солистов Детского музыкального театра имени Н.И. Сац. На площади прошла торжественная церемония награждения премии "Лицей" для молодых писателей и поэтов. В списке финалистов оказались авторы 20 лучших произведений в номинациях "Поэзия" и "Проза". Награждение проходило под музыкальное сопровождение одного из лучших молодежных коллективов Москвы – камерного ансамбля Questa Musica.

Ведущие артисты МХТ имени Чехова специально для книжного фестиваля в день рождения Александра Сергеевича Пушкина представили поэтический вечер "Наш Пушкин". В нем участвовали Ирина Мирошниченко и Евгениий Киндинов, Авангард Леонтьев и Николай Чиндяйкин, Игорь Верник и Александр Семчев.

Фестиваль посетил и премьер Дмитрий Медведев. На встрече с книгоиздателями и библиотекарями он уделил особое внимание изданию книг для подрастающего поколения. "Я буквально несколько дней назад подписал специальную концепцию по развитию детского и юношеского чтения в нашей стране. Как всякие концепции, конечно, под ней обязательно должны быть другие документы, желательно, чтобы еще и денег побольше появилось. Но в целом, это все равно шаг в правильном направлении. Самое главное, конечно, чтобы эти книжки доходили до школ, до библиотек, просто до людей, которые их могут приобрести", – сказал премьер-министр.

Закрывает фестиваль концерт "Пушкин-гала". На сцене звучат арии солистов "Геликон-оперы" из "Евгения Онегина", "Пиковой дамы", "Бориса Годунова". За пультом оркестра театра – главный дирижер Валерий Кирьянов.

За дни фестиваля Красную площадь посетили тысячи любителей книг и поклонников чтения. В этом году участие в ярмарке приняли более 400 издательств, которые представили литературу на самый разный вкус - художественную, детскую, образовательную, научно-популярную.