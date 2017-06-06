Питер погрузился в сказки Пушкина

Пушкинский день России отметили в Санкт-Петербурге мероприятием на площади Искусств. 6 июня здесь прошел общегородской праздник – День русского языка.

Гости праздника попали в сказку. Площадь Искусств превратилась в мир оживших сюжетов, образов и героев произведений Александра Сергеевича. Девиз праздника – "Старых утешает, молодых забавляет, малых – учит".

Мероприятие было рассчитано на зрителей всех возрастов. На аллеях-страницах воображаемой книги знакомые с детства персонажи играли, рассказывали детям о поэте, вспоминали любимые строки его стихов и вели занимательные беседы со взрослыми.

Площадку поделили на тематические сектора: "В тридевятом царстве в Пушкинском государстве", "Изба-читальня", "Чудеса и здесь, и там". Гостям показали спектакль "Давайте знакомиться", прошли конкурсы "Нарисуй слово", "Мои изящные образы" и литературные викторины. На площади прошла акция "Бук-кроссинг" – можно было обменяться друг с другом любимыми книгами. Зрителей также приобщали к изобразительному искусству – их учили создавать картины с помощью маркеров и стекла.

В разделе аттракционов были представлены "Барабан с белкой", "Золотая рыбка", "Лукоморье", "Дуб зеленый". Зрителям предоставили возможность загадать желание, сделать чудесные открытия, поиграть с персонажами из сказок Пушкина. Победителям в тематических конкурсах и командных викторинах организаторы вручили памятные призы.

Ежегодно 6 июня в России отмечается день рождения Александра Пушкина, а также День русского языка – праздник, учреждённый в 2011 году в честь поэта. Торжества ко Дню русского языка давно уже перешагнули границы России, и праздник приобрёл международный статус.

