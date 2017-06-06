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"Дар" воспользовался правом на ответ

Фото: Dni.Ru
Еженедельник "Собеседник" разместил на своих страницах комментарии фонда "Дар", подконтрольного зампреду "Газпромбанка" Илье Елисееву, в качестве законного "права на ответ". В газете выразили сожаление, что не располагали этой информацией на момент публикации материала. Ранее фонды Елисеева направили в адрес "Собеседника" юридические претензии, касающиеся недостоверной информации, опубликованной в нескольких статьях издания.
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В начале апреля Илья Елисеев пригрозил судом создателям фильма ФБК о премьер-министре Дмитрии Медведеве "Он вам не Димон", а также всем, кто распространяет эту "кинопродукцию". "И авторам, и всем распространителям баек о том, как мы работаем в интересах государственных и политических деятелей, придется отвечать по закону. Это единственный правильный и цивилизованный путь защиты репутации", – заявил Елисеев.

"Расследования" Фонда борьбы с коррупцией до недавнего времени считались практически безнаказанным делом. До последнего времени никто из тех, о ком писали соратники Алексея Навального, не обращались с требованием опровержений. Почуяв безнаказанность, ФБК удачно раскручивал свое имя за их счет. Однако совсем недавно среди ясного неба раздался первый гром – фигуранты расследований стали защищаться.

После проигрыша Алексея Навального в судебном процессе против Алишера Усманова, в "Собеседнике", видимо, решили не доводить дело до исков и опубликовали комментарии "Дара". Главная мысль опровержения фонда – "Дар" и его партнерские структуры созданы не в интересах высокопоставленных чиновников, а их учредителями и бенефициарами являются частные предприниматели. В частности, речь идет о Леониде Михельсоне. Он подтвердил "Интерфаксу" факт основания фонда и заявил о поддержке его деятельности.

В "Даре" заявили, что "фонд всегда готов к диалогу как с прессой, так и с общественностью". Однако, подчеркнули, что не допустят необоснованных претензий и обвинений в свой адрес, сохраняя "право и на защиту своих позиций в судебном порядке, если сталкиваемся с неверной или непроверенной информаций о нашей деятельности".

Представители "Дара" выразили удовлетворенность тем, что с газетой "Собеседник" удалось прийти к компромиссу в досудебном порядке. "В случае появления в прессе новых, не соответствующих действительности утверждений, затрагивающих нашу репутацию, будем немедленно реагировать используя все возможные законные меры", – следует из комментария фонда.

Заместитель главного редактора "Собеседника" Олег Ролдугин, в свою очередь сказал, что "после получения юридических претензий от "Дара" стороны договорились о праве на ответ, в котором фонд смог изложить свою позицию по поставленным в газете вопросам". "Сожалеем, что на момент публикации материалов, мы не располагали данной информацией", – говорится в опубликованной в издании статье.

Автор: Денис Попов6 июня 2017, 19:47

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