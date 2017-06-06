Российский МиГ-31 перехватил самолет Норвегии у границы

Над Баренцевым морем днем 6 июня у границы России был замечен норвежский самолет. На перехват был поднят российский истребитель МиГ-31.

"Экипаж перехватчика сблизился с целью на безопасное расстояние и визуально идентифицировал ее как патрульный противолодочный самолет ВВС Норвегии P-3C "Орион", – сообщили в Министерстве обороны России. Воздушный инцидент закончился без происшествий: норвежский самолет изменил курс и удалился от российских границ, передает ТАСС.