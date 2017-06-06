Сформирован шестой созыв Общественной палаты

Формирование Общественной палаты шестого созыва завершено, новый состав правомочен. Об этом заявил член совещательного органа Александр Точенов в ходе подведения итогов третьего, заключительного, этапа формирования палаты. В рамках него прошло голосование по кандидатам от некоммерческих организаций.

Третий этап формирования Общественной палаты (ОП), предусматривающий отбор 43 кандидатов от некоммерческих организаций по 14 направлениям деятельности, завершился ночью 6 июня. Заявки подали более чем 400 кандидатов. "Из подавших заявку, были утверждены 43 общественных деятеля, которые будут представлять интересы гражданского общества в ближайшие три года", – рассказали в пресс-службе палаты.



По словам Александра Точенова, по итогам голосования больше всего голосов получил поэт Андрей Дементьев, который таким образом сохранил членство в совещательном органе. Также в новом составе ОП продолжат работать глава проекта по семейному устройству детей-сирот "Ванечка" Юлия Зимова, политологи Максим Григорьев и Вероника Крашенинникова, глава исполкома Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов.

В новый состав Общественной палаты вернулась Мария Каннабих. В настоящее время она является членом Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

Напомним ОП действует в России с 2005 года и избирается каждые три года. состав палаты входят 168 человек. Полномочия нынешнего созыва истекают этим летом. Согласно закону, принятому в конце 2016 года, палата формируется следующим образом: 40 членов палаты утверждает президент России, 85 человек делегируют представители региональных общественных палат, все вместе они выбирают еще 43 членов ОП – представителей НКО.

Формирование нового состава Общественной палаты началось 20 марта, когда Владимир Путин издал указ о формировании первой части палаты из 40 человек. 23 марта завершился второй этап, когда в состав ОП были делегированы представители региональных общественных палат.

В ближайшее время, отмечает ТАСС, состоится первое заседание Общественной палаты. В ходе него будет избран ее секретарь, а также определены комиссии.