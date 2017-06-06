Россиян накажут за жалобы в магазинах

В Минпромторге предложили наказывать россиян за надуманные жалобы. Анонимные сообщения в ведомстве рассматриваться и вовсе не будут.

"Считаем необходимым исключить рассмотрение анонимных обращений и предусмотреть ответственность за заведомо необоснованные жалобы", – заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. Он пояснил, что такое решение вернуло бы ситуацию в "разумное русло", передает ТАСС.

"Нужно учитывать, что цифровизация и развитие онлайн-сервисов, помимо очевидных плюсов, влекут за собой и новые риски", – отметил Денис Мантуров. По его словам, многие россияне злоупотребляют правом подавать разнообразные жалобы через интернет. Руководитель ведомства объясняет это простотой подобной процедуры.

Глава министерства добавил, что на интернет-ритейл, как правило, подается в два раза меньше жалоб, чем на обычные магазины. Мантуров подчеркнул, что в 2016 году при снижении общего оборота розничной торговли примерно на 4%, аналогичный показатель онлайн-продаж вырос на 15%.

Отметим, в том же году всего в Роспотребнадзор поступило 146,2 тысячи обращений по различным вопросам, касающимся соблюдения требований законодательства в сфере розничной торговли. По сравнению с 2015 годом, этот показатель снизился на 4,7%, а по сравнению с 2014 – вырос на 7%.

Твиттер - как книга жалоб и предложений. Жалуешься ты, а предлагать решение проблемы никто не будет. — nevsky (@nevskypr11) 3 мая 2017 г.

Добавим, что практически каждая шестая жалоба (25,2 тысячи) стала причиной внеплановой проверки того или иного магазина. При этом 4,3 тысячи обращений стали поводом для административного разбирательства, сообщается в отчете Роспотребнадзора.