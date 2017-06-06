На вдову Ельцина накинулись после слов о "святых" 90-х

На вдову первого президента России Наину Ельцину, которая 5 июня на презентации своих мемуаров призвала слушателей называть 90-е не "лихими", а "святыми", обрушился шквал критики. Позицию бывшей первой леди не разделяют как рядовые россияне, так и эксперты.

Директор Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин считает, что взгляды Ельциной могут свидетельствовать об изменениях сознания, характерных для ее возраста. По его словам, "в этом случае цитировать ее было бы совсем немилосердно".

"Для грабителей и насильников это святые годы, потому что можно было творить все… Возможно, она живет по принципу "кому – война, а кому – мать родная", – цитирует Делягина НСН. По его мнению, 90-е для нашей страны – годы национальной катастрофы.

"Для Ельциной это было святым временем, потому что ее муж был президентом и творил что хотел", – заявил экономист. Он напомнил о больших демографических потерях тех лет. "Именно в 90-е 12 миллионов человек умерли раньше времени или не родились", – сказал эксперт.

Наина Ельцина назвала 90-е годы для России "святыми". Ага, помню я эти "святые" 90-ые. До сих пор в холодный пот прошибает от воспоминаний. pic.twitter.com/L4m171z8sA — ROTENBERG (@SERG__ROTENBERG) 6 июня 2017 г.

В свою очередь начальник охраны Ельцина, сотрудник государственной безопасности СССР, депутат Госдумы (1997—2011 годы) Александр Коржаков заявил, что для супруги первого президента России 90-е были святыми, потому что она многого не знала и жила как в раю. Не разделил мнения Наины Ельциной и бывший генпрокурор России Юрий Скуратов.

Наина Ельцина предложила считать 90-е годы СВЯТЫМИ... вопрос, мы теперь Чубайсу, Гайдару и Ельцину иконы создадим и будем на них молиться? pic.twitter.com/NP6aMgDse8 — Эдуард Барчук (@1990Barchuk) 6 июня 2017 г.

"На мой взгляд, это неадекватная, неточная и субъективная ее оценка, а не оценка всего общества… Как можно назвать святыми годы, когда миллионы людей потеряли свою первую родину?" – отметил он. При этом Скуратов вспомнил о падении объемов промышленного производства, когда тысячи людей стали нищими при обесценивании вкладов, а также о дефолте и всплеске преступности.

Вместе с тем он привел в пример и массу других событий, которые характеризуют те годы как сложное для России время. "Личные симпатии к Наине Иосифовне для меня не могут стать основанием для более спокойной оценки этого периода", — заключил бывший генпрокурор страны.

Наина Ельцина - святыми были годы ВОВ!

Лихими - Гражданской!

А 90-е просто позорными) Страну разорили и сдали внутренним и внешним врагам!!! — валерий двойнишников (@minitava2013) 6 июня 2017 г.

Критика обрушилась на Наину Ельцину и в Сети. Россияне посетовали на нищую жизнь в 90-е, а также припомнили экс-президенту некоторые, на их взгляд, необдуманные политические шаги.

Напомним, вдова Бориса Ельцина представила книгу воспоминаний "Личная жизнь" на книжном фестивале на Красной площади 5 июня. В мемуарах она рассказала о жизни в бытность первой леди, а также об отношениях с супругом.