Дикий медведь пробрался в жилой дом и сыграл на пианино
Медведь подошел к инструменту и исполнил короткую "вариацию". После выступления он продолжил изучать обстановку.
Вернувшиеся хозяева обнаружили на кухне погром, но незваного гостя, к счастью, уже не было. Видео опубликовано на странице Facebook телеканала Fox 5.
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