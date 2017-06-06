В Москве скорую помощь использовали для перевозки стройматериалов

В столице карету скорой помощи использовали для перевозки стройматериалов. Очевидцы рассказали, что заметили, как из медицинского автомобиля выгружали гипсокартон, сообщает аккаунт Mash в YouTube.
Инцидент произошел на улице Фридриха Энгельса. Судя по раскраске микроавтобуса, это государственная скорая.
По словам специалиста, певице грозил инфаркт
Счастливые родители вышли на прогулку с ребенком
Артистка заявила, что никогда не мечтала о свадьбе
Муж Валерии рассказал подписчикам о причинах отсутствия сна