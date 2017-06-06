В Москве скорую помощь использовали для перевозки стройматериалов

В столице карету скорой помощи использовали для перевозки стройматериалов. Очевидцы рассказали, что заметили, как из медицинского автомобиля выгружали гипсокартон, сообщает аккаунт Mash в YouTube.

Инцидент произошел на улице Фридриха Энгельса. Судя по раскраске микроавтобуса, это государственная скорая.