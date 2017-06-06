Брат Ющенко "доказал" украинское происхождение древних греков

Брат бывшего украинского президента Петр Ющенко уверен, что в Древней Греции говорили на украинском языке. Это не удивительно, так как украинцы – прямые потомки библейского Ноя.

Семидесятилетний историк (так он себя называет) долгое время посвятил исследованиям истории древнего мира. Итогом многолетней научной работы стало понимание значимой роли Украины и украинцев в мировой истории, начиная с древнейших времен.

Так, Петр Ющенко нашел доказательства, что древнегреческие философы разговаривали на украинском языке. Об этом он и рассказал в интервью парламентскому каналу "Рада". Кроме того, ученый считает, что раньше существовала некая древняя цивилизация, которая объединяла около семи десятков народностей. К сожалению исследователя, Украина находилась на самой ее границе, а не в центре.

"Украина, которая стоит на границе, – да, Украина – это окраина, только окраина цивилизации", – утверждает Ющенко.

Петр Ющенко поделился откровением из Библии - украинцы прямые правнуки Ноя.https://t.co/H3oHGdOlkl — Голос Мордора (@spacelordrock) 8 января 2016 г.

По словам одного из влиятельнейших украинцев, древние греки тоже говорили на украинском языке. При этом Диоген даже советовал использовать украинский как государственный, но что-то не задалось. Даже апостол Андрей Первозванный – этнический украинец и нес миру благую весть исключительно на мове.

С мнением историка перекликается и уверенность Валерия Бебика, доктора политических наук, профессора, проректора Университета "Украина", председателя правления Всеукраинской ассоциации политических наук. На страницах официального украинского издания "Голос Украины" он еще в 2009 году утверждал, что украинская цивилизация старше всех известных нам "классических" цивилизаций: шумерской, самарской, египетской, крито-микенской, индусской, эллинской, римской и прочих. Мало того, и Будда, и Христос были украинцами, уверен профессор.

Кроме ученых, о древности украинской нации постоянно напоминает сам бывший президент Виктор Ющенко. Так, в апреле он заявил, что Украина и Россия воевали 24 раза. До этого Ющенко утверждал, что писатель Федор Достоевский, композитор Петр Чайковский и художник Илья Репин – представители украинской национальной культуры.