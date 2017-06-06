Названы причины аномального похолодания в России

Причины ненастного и аномально холодного конца весны и начала лета объяснила климатолог, эксперт по экстремальным осадкам, старший научный сотрудник Института океанологии РАН и профессор Альпийского университета Гренобля (Франция) Ольга Золина. Капризы погоды вызваны атмосферной циркуляцией.

Специалист считает, что ничего особенного в подобных явлениях нет. По ее словам, "июньские возвраты холодов происходят с некоторой повторяемостью".

"Так выстроилась атмосферная циркуляция – стоит так называемый циклонический блокинг, который понемногу начинает разрушаться", – цитирует Золину "Газета.ru". Однако ответа на вопрос, почему это явление не исчезает, "пока никто не даст".

Но природу его происхождения эксперт объяснила. Дело в том, что над Атлантическим океаном расположился мощный антициклон с высоким давлением, а по его северной периферии один за другим идут циклоны.

Они-то и "закачивают" холодный, влажный воздух с Арктики. "Как результат – в европейской части России перенос осуществляется не с запада на восток, а с севера на юг", – говорит эксперт. По ее словам, налицо своеобразная "нервозность" климата.

Виноват в этом, как это ни прискорбно, сам человек. "За последние 100 лет мы основательно влезли в изначально саморегулируемую климатическую систему, и она уже не успевает отрабатывать, возвращаться к некому балансу", – объяснила Золина.

"Как результат, возникают нетипичные или экстремальные погодные события, и их с каждым годом становится все больше и больше", – сказала климатолог. Она считает: сложно предположить, чего еще можно ожидать.

Страшно как сегодня было.... ужас �� бедные люди �� #ураганвмоскве #ураган #ураганмосква Публикация от Anna Richmond (@djannarich) Май 29 2017 в 11:28 PDT

"Не вызывает сомнений и то, что таких странных погодных проявлений будет все больше и больше", – заключила специалист. По ее мнению, вечная осень – один из возможных вариантов, который может реализоваться в связи с глобальным потеплением.