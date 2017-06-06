Родившийся без носа малыш умер в возрасте двух лет
"Вчера вечером мы потеряли нашего маленького приятеля. Я никогда не смогу понять, почему это произошло, и боль не утихнет еще долго. Но я так благодарен за то, что в моей жизни был этот красивый малыш. Он закончил свою гонку намного раньше, чем нам бы хотелось, но на это была воля Бога – вернуть его домой. Я с нетерпением буду ждать встречи с ним у ворот небес, чтобы прикоснуться к его кулачку. Я люблю тебя, маленький человек", – написал отец малыша Джереми Финч в Facebook.
Мальчик родился с редчайшей патологией – аринией (полное или частичное отсутствие носа). По данным специалистов, такой случай встречается один на 200 миллионов. После смерти Тимоти в мире осталось 36 детей с аринией.
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