Родившийся без носа малыш умер в возрасте двух лет

Тимоти Эли Томпсон, родившийся два года назад с редчайшей патологией, так и не дождался операции. Хирурги были готовы помочь малышу, но его родители не успели собрать средства.

"Вчера вечером мы потеряли нашего маленького приятеля. Я никогда не смогу понять, почему это произошло, и боль не утихнет еще долго. Но я так благодарен за то, что в моей жизни был этот красивый малыш. Он закончил свою гонку намного раньше, чем нам бы хотелось, но на это была воля Бога – вернуть его домой. Я с нетерпением буду ждать встречи с ним у ворот небес, чтобы прикоснуться к его кулачку. Я люблю тебя, маленький человек", – написал отец малыша Джереми Финч в Facebook.

Мальчик родился с редчайшей патологией – аринией (полное или частичное отсутствие носа). По данным специалистов, такой случай встречается один на 200 миллионов. После смерти Тимоти в мире осталось 36 детей с аринией.





Брэнди было 23 года, когда у нее родился сын. Во время беременности УЗИ не показывало никаких отклонений. На пятый день жизни Тимоти сделали трахеотомию, и ему стало легче дышать. Врачи были готовы на операцию, но Финчи не успели собрать деньги.