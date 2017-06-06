Брак с Дианой принц Чарльз назвал трагедией

Фонд Рональда Рейгана открыл доступ к архиву переписки принца Чарльза и Нэнси Рейган. Оказалось, сын британской королевы в 90-е годы откровенничал с первой леди Америки, делясь подробностями жизни с Дианой.

Принц Чарльз называл союз с принцессой Дианой греческой трагедией. По его словам, людям сложно было бы понять, как тяжело держаться и сохранять внешнее спокойствие, когда отношения становятся все хуже и хуже, сообщает Eg.RU.

Диана Спенсер была супругой наследника британской короны 15 лет. "Это так ужасно..." – размышлял о своем браке принц Чарльз.

Как писали Dni.Ru, Диана погибла в автокатастрофе в Париже 30 августа 1997 года. До роковой аварии ее автомобиль Mercedes Benz S280 пережил угон, ремонт и побывал в ДТП.

В 2008 году британский суд присяжных вынес вердикт: трагедия произошла вследствие небрежности водителя. Находясь под действием алкоголя и антидепрессантов, Анри Поль потерял контроль над управлением машиной в туннеле Альма.

Гибель принцессы Дианы стала неизбежной еще и потому, что она не была пристегнута. Непосредственно перед катастрофой Mercedes двигался со скоростью почти 200 километров в час.