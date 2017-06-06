"Женская версия" Сноудена подставила Россию

Сотрудница Pluribus International Corporation, выполняя заказы Пентагона и спецслужб, попутно собирала доказательства "хакерской атаки России" на серверы в США во время президентских выборов. Подборку документов она отправила в СМИ.

Обвинение в разглашении секретных сведений о приписываемой России хакерской атаке предъявлено 25-летней Риэлити Ли Виннер, передает телеканал NBC. Следствие считает, что она завладела копией доклада Агентства национальной безопасности и отправила "добычу" в The Intercept.

Издание опубликовало отдельные страницы из этого документа. Помимо прочего, в нем сообщается, что якобы российские хакеры взломали серверы минимум одного разработчика программного обеспечения, а также разослали сотню фишинговых электронных писем в избиркомы с целью заполучить личные данные.

Проверив поступившую на условиях анонимности информацию по своим каналам, сотрудники The Intercept посчитали ее заслуживающей доверия. А заодно и сенсационной.

ФБР ведет собственное расследование. Также тему разрабатывают спецкомитеты по разведке сената и палаты представителей американского конгресса.

Suspected Twitter account of accused NSA whistleblower Reality Leigh Winners shows intense opposition to Trump https://t.co/4Anw3iWRts — WikiLeaks (@wikileaks) 6 июня 2017 г.

Добавим, что лидер США Дональд Трамп отрицает любые неправомерные контакты с Россией, которые могли бы повлиять на итоги президентской гонки. В Кремле также утверждают, что никакие "русские хакеры" к избранию республиканца на ключевой пост отношения не имеют.