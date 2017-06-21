Как преобразится Москва к Дню города

В Москве продолжаются масштабные работы по проекту "Моя улица". Временные неудобства для пешеходов и автомобилистов в центре столицы сполна компенсируются всем москвичам ко Дню города – в сентябре центральные улицы Москвы заиграют новыми красками.

РАЗМАХ РАБОТ ВПЕЧАТЛЯЕТ

С 19 июня в Москве началась инженерная подготовка к благоустройству единой пешеходной зоны от Красной площади и Кремля к парку "Зарядье". Ее сердцем станет Биржевая площадь, на ней появятся фонтан и скамейки для отдыха под тенистыми деревьями. А в пешеходный маршрут войдут Рыбный и Богоявленский переулки: здесь горожане и туристы смогут пройтись в тени деревьев.

Сейчас на Биржевой площади, а также в Рыбном и Богоявленском переулках приступили к ремонту и замене инженерных коммуникаций. Это предварительные работы перед масштабным благоустройством. После них там поставят бортовой камень, сделают мощение крупными гранитными плитами, установят новые уличные скамейки и фонари с энергосберегающими лампами.





Возле станций метро "Краснопресненская" и "Баррикадная" после окончания работ по программе "Моя улица" восстановят брусчатку. На месте парковки возле стилобата на Кудринской площади появится пешеходная зона. Всего около двух станций подземки высадят более 90 деревьев, 290 кустарников, здесь же появится почти 900 квадратных метров цветников. Также прямо у выхода из метро откроют велопрокат и возведут 10 современных остановочных павильонов.

"МОЯ УЛИЦА" – НОВЫЙ ФОРМАТ СТОЛИЦЫ



Очередной этап программы "Моя улица" стартовал на центральных улицах Москвы 10 апреля. В этом году в программу "Моя улица" вошло больше 80 территорий. Один из главных проектов – парк "Зарядье" со светящимися скамьями, филармонией, ледяной пещерой и парящим мостом. На Волхонке появится Музейный городок, а на Лубянке – "Музейный парк", новая зона отдыха с пешеходным маршрутом, который соединит Политехнический музей и парк "Зарядье".





Один из приоритетов этого года – благоустройство 12 набережных, среди них Краснопресненская, Смоленская, Болотная, Котельническая, Пречистенская, Якиманская и другие. На них посадят деревья, которые отделят транспортную часть, а тротуары станут единой велопешеходной зоной с местами для отдыха и смотровыми площадками. Так в столице появится дуга из прогулочных зон вдоль реки. Кстати, на Якиманской набережной пешеходная зона уже открылась, москвичам доступно единое прогулочное пространство, которое образуют Якиманская и Крымская набережные.

В Москве будут не только созданы новые общественные пространства и расширены тротуары, благоустроены городские улицы, площади и переулки. Преобразятся и прилегающие дворовые территории: там заменят дорожное покрытие, установят дополнительные фонари, урны для мусора, посадят много деревьев и кустарников. В жилых домах приведут в порядок входные группы, поменяют двери, отремонтируют подъездные козырьки.





Участки, где идет строительство, обнесены специальными ограждениями. Для пешеходов сделали временные деревянные настилы с пандусами и спусками. Инженерные компании заменят трубы газопровода и водопровода и проложат каналы подземной кабельной канализации, в которые уберут все провода.

Всего в 2017 году по программе "Моя улица" планируется благоустроить 89 объектов, включая 49 улиц и переулков, 12 бульваров, 12 площадей, 11 набережных и 5 въездных групп в город. Для москвичей и гостей столицы будут созданы новые комфортные общественные пространства с расширенными тротуарами, лавочками, деревьями и клумбами.

Сейчас на объектах "Моей улицы" задействовано свыше пяти тысяч рабочих и около 600 единиц техники. Работы ведутся с опережением графика. Большая часть операций – устройство кабельной канализации, гранитное мощение, установка бордюров – закончат в июне-июле. Деревья будут высажены в октябре-ноябре.





Свои замечания и предложения по ремонту улиц жители столицы могут отправлять на портал "Наш город", а также через электронную приемную по адресу mystreet@mos.ru. За качеством материалов и выполнением работ внимательно следят службы технического надзора заказчика.

УНИКАЛЬНЫЕ НАХОДКИ ИЗ ПРОШЛОГО



Новый сезон городского ремонта, стартовавший в апреле, принес немало важных археологических находок: обнаружены белокаменный мост стены Китай-города на Славянской площади, храмовый некрополь времен Петра I на Сретенке и шахматный клад периода правления Ивана Грозного на Пречистенке.

Это не первые исторические находки в центре Москвы. Благодаря работе археологов в предыдущие годы было найдено более тысячи артефактов. Специалисты обнаружили, в том числе, фундаменты четырех древних церквей, колодец времен Екатерины II, финно-угорскую "шумящую" подвеску и именное рыбацкое грузило. Также археологи нашли клад медных монет и тайные комнаты в Китайгородской стене.





Археологическое сопровождение ведется с самого начала работ по проекту "Моя улица", а процесс взаимодействия археологов и строителей давно отработан. Каждая деталь имеет значение, но на сроках завершения благоустройства исследовательская деятельность не сказывается. Кроме того, археологи обязательно присутствуют на стройплощадках, они ведут инструктаж рабочих, как поступать, если обнаружена находка.

"Практика показывает, что ученым достаточно нескольких дней. Они используют это время для того, чтобы описать находку, провести фото- и видеофиксацию, взять образцы на экспертизу для установления возраста, состава материалов", – рассказал порталу mos.ru первый заместитель руководителя Департамента капитального ремонта Москвы Алексей Беляев.





Находки пристально изучают и данные о них вносят в каталоги. Информацией дополняют единую археологическую карту столицы, она будет полезна не только современным исследователям, но и станет наследием для будущих поколений археологов, добавил столичный чиновник.

После благоустройства на улицах в центре столицы появятся витрины с древними артефактами и участки исторической брусчатки. Сейчас проектировщики работают над техническим решением этой задачи.



