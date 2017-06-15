Как Запад обманул наивного Януковича

Разговор с президентом Смерть Илоны Новоселовой Эксклюзив Реновация жилья Дом-2

Самое читаемое

Пугачева бросилась к пострадавшему Резнику
Отец Фриске сделал заявление после подарка Шепелева
У Собчак заподозрили новую беременность
Беркова вышла замуж за Стоянова
Джигурда: У Анисиной случился выкидыш
партнеры
Четверг 15 июня
Лента новостей
12:11
Звезда "Ворониных" опозорилась на красной дорожке
12:08
Водитель "КамАЗа" сгорел в степи после падения фрагментов "Союза"
12:04
Разговор с президентом. Online
12:00
Ресторан в центре Москвы стал достопримечательностью
11:50
Сообщили дату и место прощания с Баталовым
11:44
Убийство сибиряка стаей бродячих собак попало на видео
11:27
Россиянка со второй попытки зарезала мужа
11:17
В Москве автобус атаковали коктейлем Молотова
11:04
Заворотнюк сообщила о третьей беременности
10:54
Мужчина привязал жену к рельсам и оставил умирать
10:52
Какие витамины помогают похудеть
10:49
В России разработали новый метод борьбы с варикозом
10:35
Известный писатель умер в возрасте 52 лет
10:27
Остроумову обвинили в избиениях Гафта
10:07
Россияне приготовили Путину главные вопросы
10:02
Самые яркие роли Алексея Баталова
10:02
Сколько можно выпить без вреда для организма
09:45
Бузова уехала лечиться после выходки голого мужчины
09:27
Умер Алексей Баталов
09:14
Сколько зарабатывают пилоты пассажирских лайнеров
09:11
Сестра Жанны Фриске: С каждым днем все тяжелее дышать
08:59
Вор залез в квартиру и изнасиловал москвичку
08:42
Россияне внезапно стали меньше платить за коммуналку
08:41
Мужа Михалковой наградили на фестивале
08:34
Путин рассказал о просьбах к Порошенко
08:05
Юная героиня "Пусть говорят" умерла на столе пластического хирурга
01:15
Илоне Новоселовой отомстили за черную магию
22:00
Максакова разлюбила Вороненкова перед трагедией
21:44
Число погибших при стрельбе в Сан-Франциско возросло до четырех
21:31
Украина устроила скандал на своем этапе чемпионата Европы
21:28
Сенат США одобрил ужесточение антироссийских санкций
21:09
Стадо коров насмерть затоптало миллионера
20:56
В туристическом районе Могадишо произошел взрыв
20:44
Убитый под Вашингтоном стрелок метил в Трампа
20:42
Названы победители "Кинотавра-2017"
20:25
Жена Панина: Моя дочь находится в руках извращенца и социопата
20:23
Королева рассказала про сына Фриске
20:13
Школьник погиб во время селфи на ЛЭП
20:07
В Сан-Франциско стрелок открыл огонь по прохожим
20:00
Француз перелетел Ла-Манш на машине (видео)
19:39
Водитель Infinity объявлен в розыск после смертельного ДТП
19:31
Звезды эффектно попрощались с "Кинотавром"
19:28
В центре Барнаула коммунальщики откопали массовое захоронение
19:22
"Убийца" Boeing совершил второй полет
19:08
Рабочий насмерть разбился в шахте лифта на востоке Москвы
18:59
Российский военный самолет сбил лося
18:59
Хакеры слили в Сеть фото голой звезды "Дома-2"
18:58
В Москве увеличили прожиточный минимум
18:31
Трамп услышал молитвы Порошенко
18:23
Олимпийского чемпиона убили алкоголь и снотворное
18:00
Настя Задорожная показала округлившийся живот
18:00
Грузовик въехал в колонну велосипедистов в Чувашии
17:47
В России подскочили цены на бензин
17:36
Грабитель спустил добычу на свечи в церкви
17:29
В Калининграде питон сбежал из дома в офисный туалет
17:21
Петросян поплатился за потоп в центре Москвы
16:52
Состояние Марины Анисиной резко ухудшилось
16:48
Как пережить скачки давления
16:46
Свидетели заявили о похищении девочки в Москве
16:40
Многомиллионные подарки миллиардеров
16:33
У Александра Цекало родился четвертый ребенок
16:17
Выпускникам подарят цифровые альбомы "ВКонтакте"
16:11
В Москве пассажир метро вытащил девушку из-под колес поезда
16:10
Госдума широко обсудит защиту прав дольщиков
16:06
Семь главных секретов мужчин
16:02
Шарапова довела молодых конкуренток до слез
15:50
За рулем сбившего насмерть пешехода Subaru был полицейский
15:46
Самые красивые актрисы "Кинотавра-2017"
15:40
Ненависть к России подтолкнула Украину к прогрессу
15:27
Что возбуждает любителей порно
15:23
Соратника Трампа обстреляли из автомата под Вашингтоном
15:16
Смертельное проклятие участников "Битвы экстрасенсов"
15:15
Мессенджеры и сотовые сети защитят от террористов
14:54
Назван лучший смартфон мира
14:53
В Турции прогремел взрыв
14:48
"Школа современной пьесы" скитается по чужим углам
14:46
Госдума поможет получить выплаты обманутым дольщикам
14:40
ОНФ уличил правительство в экономии на культуре
14:40
Болезнь сына перепугала Натали
14:38
Кто помог Кончаловскому выжить после трагедии с дочкой
14:24
Блондинка прокатилась по улицам города топлес
14:15
Шепелев не выдержал страданий сына
14:11
На орбите Земли обнаружена неопознанная сигара
14:11
Глюк'оZа снялась в сериале "Воронины"
14:01
Последние минуты жизни транссексуала Новоселовой попали на видео
13:57
Как научиться реализовывать мечты
13:57
Женщина заставляла 8-летнюю дочь заниматься сексом за подарки
13:53
Житель Подмосковья стрелял по прохожим из окна
13:49
Власти Бурятии поддержали начинающих фермеров
13:46
Парковочное место продали за рекордные 5 миллионов долларов
13:34
Дональду Трампу угрожает опасность
13:33
Травмированному Жиркову невыносимо ходить
13:29
На что московский театр тратил бюджетные миллионы
13:28
Эксперты раскрыли секрет кошачьего хвоста
13:27
Где дешево отдохнуть этим летом
13:23
Как Вашингтон покупает лояльность журналистов
13:22
Володин: Надо общаться не с соцсетями, а с избирателями
13:21
Давление в Москве снизилось до рекорда
13:19
На Волочкову обрушилось новое несчастье
13:02
МЧС предупредило москвичей об опасной погоде
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Илона Новоселова погибла на глазах у матери
Состояние Марины Анисиной резко ухудшилось
Как жила погибшая звезда "Битвы экстрасенсов"
Почему Илона Новоселова сменила пол
Шепелев не выдержал страданий сына
Умер Алексей Баталов
Общество

Как Запад обманул наивного Януковича

Виктор Янукович. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Виктор Янукович не отдавал приказа о применении оружия. Более того, версия о побеге украинского президента из Киева во время госпереворота была запущена исключительно с целью оправдать сам переворот.
прочитано 1219 раз

В дни Майдана Запад гарантировал Виктору Януковичу, занимавшему пост главы Украины, прекращение уличных волнений. Условие было одно: он не применяет оружие против толпы.

ПО ТЕМЕ

Что по утрам читает Путин

Как выглядит кабинет президента России (видео)

Откровенный фильм о Путине взбесил Запад

 Виктор Федорович Янукович

Виктор Федорович Янукович экс-президент Украины

По словам российского лидера Владимира Путина, западные партнеры и его просили повлиять на ситуацию. Однако слово они не сдержали, и президент Незалежной был вынужден отправиться в изгнание. 

"Во-первых, это совершенно точно: Янукович не отдавал приказов о применение оружия в отношении демонстрантов. Кстати, западные партнеры, в том числе американские, просили меня повлиять на него в этом направлении, чтобы он таких приказов не отдавал. Нам было сказано: "Мы вас очень просим не допустить применение Януковичем силы, а мы обещаем, что сделаем все для того, чтобы оппозиция освободила площади и административные здания", – рассказал Владимир Путин в рамках интервью для фильма американского режиссера Оливера Стоуна.

По мнению лидера России, версию о бегстве Януковича придумали заинтересованные круги. Сделано это было с единственной целью – оправдать поддержку украинского госпереворота со стороны Запада. В действительности бегства не было: политик отправился в плановую поездку в Харьков.

"Стоило ему только уехать во второй по величине город страны на внутриполитические мероприятия, вооруженные люди захватили резиденцию. Если бы в США захватили Белый дом, как бы это называлось? Госпереворот или что? Или, думаете, они пришли туда, чтобы пол подмести?" – поинтересовался Путин у Стоуна.

Глава государства уверен: западные партнеры опасаются дружбы Киева и Москвы. "Философия американской политики в этом регионе заключается в том, что нужно ни в коем случае не допустить сближения Украины и России, потому что кто-то в этом усматривает какую-то угрозу, считает кто-то, что это источник роста могущества России", – пояснил он.

Документальный фильм Стоуна "Интервью с Путиным" будет показан на Первом канале. Трансляция четырехсерийной ленты запланирована на 19-22 июня.

Автор: Алексей Минин15 июня 2017, 08:32

комментарии

Политика

Трамп услышал молитвы Порошенко
Ненависть к России подтолкнула Украину к прогрессу
Как Вашингтон покупает лояльность журналистов
Порошенко решил дать Саакашвили под зад

Шоу-бизнес

Звезда "Ворониных" опозорилась на красной дорожке
Заворотнюк сообщила о третьей беременности
Остроумову обвинили в избиениях Гафта
Бузова уехала лечиться после выходки голого мужчины

Проишествия

Убитый под Вашингтоном стрелок метил в Трампа
Стадо коров насмерть затоптало миллионера
Сотрудники турецкого отеля толпой избили туриста
Охваченный огнем 24-этажный дом испугал соцсети

Lifestyle

Актеры скорбят об Алексее Баталове
О чем Баталов просил перед смертью
Самые яркие роли Алексея Баталова
Названы победители "Кинотавра-2017"
Шоу-бизнес

Илона Новоселова погибла на глазах у матери

Появились новые подробности гибели звезды телешоу
Шоу-бизнес

Состояние Марины Анисиной резко ухудшилось

Олимпийская чемпионка решилась на крайнюю меру
Шоу-бизнес

Заворотнюк сообщила о третьей беременности

Представитель актрисы прокомментировал слухи
Шоу-бизнес

Звезда "Ворониных" опозорилась на красной дорожке

Известная актриса запуталась в собственном платье

Гороскоп

Максакова разлюбила Вороненкова перед трагедией
Дональду Трампу угрожает опасность
Меланья Трамп нашла эмоции на стороне
Астрологический прогноз с 12 по 18 июня

Фоторепортажи

Мужа Михалковой наградили на фестивале
Настя Задорожная показала округлившийся живот
Звезды эффектно попрощались с "Кинотавром"
Собчак в мешке побила Андрееву

Спорт

Олимпийского чемпиона убили алкоголь и снотворное
Украина устроила скандал на своем этапе чемпионата Европы
Лучшего боксера России уличили в смене гражданства
Страшные травмы Алины Кабаевой

Регионы

Российский военный самолет сбил лося
Блондинка прокатилась по улицам города топлес
Четырехлетний мальчик выжил после 4 дней в лесу
Женщина заставляла 8-летнюю дочь заниматься сексом за подарки
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru