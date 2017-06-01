Путин погуляет на дне рождения "личного повара"

Президент России Владимир Путин планирует отпраздновать день рождения ресторатора и своего повара Евгения Пригожина. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сегодня день рождения у известного "повара Путина", как его называют, – Евгения Пригожина. Путин его сегодня будет праздновать", – цитирует Life.ru представителя Кремля.



Ресторатора Евгения Пригожина называют личным поваром российского лидера. Именно он отвечал за питание гостей в Кремле во время послания президента к Федеральному собранию в декабре 2016 года.

Отметим, что фуршетный стол у Георгиевского зала Кремля стал центром притяжения для парламентариев, членов правительства и журналистов. Настоящий фурор среди гостей произвели пирожки с капустой.

Также министры и депутаты закусывают пирожками с семгой и мясом. В меню, кроме того, сладкие слойки, мини–пирожные, эклеры, рулетики, шоколадные конфеты и мармелад.

Перед посланием Путина депутаты и министры накинулись на пирожки с капустой



Читайте, как это было: https://t.co/LOjZQgiyOr pic.twitter.com/hAexuKqj7z — Life | Новости (@lifenews_ru) 1 декабря 2016 г.

Напомним, 1 июня в Санкт-Петербурге проходит Международный экономический форум, который продлится до 3-го июня. Мероприятие посетил и президент России Владимир Путин. Всего на форуме запланированы 108 деловых встреч. В текущем году мероприятие проходит под девизом "В поисках нового баланса в глобальной экономике".