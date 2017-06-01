Путин погуляет на дне рождения "личного повара"
"Сегодня день рождения у известного "повара Путина", как его называют, – Евгения Пригожина. Путин его сегодня будет праздновать", – цитирует Life.ru представителя Кремля.
Ресторатора Евгения Пригожина называют личным поваром российского лидера. Именно он отвечал за питание гостей в Кремле во время послания президента к Федеральному собранию в декабре 2016 года.
Отметим, что фуршетный стол у Георгиевского зала Кремля стал центром притяжения для парламентариев, членов правительства и журналистов. Настоящий фурор среди гостей произвели пирожки с капустой.
Также министры и депутаты закусывают пирожками с семгой и мясом. В меню, кроме того, сладкие слойки, мини–пирожные, эклеры, рулетики, шоколадные конфеты и мармелад.
Перед посланием Путина депутаты и министры накинулись на пирожки с капустой— Life | Новости (@lifenews_ru) 1 декабря 2016 г.
Читайте, как это было: https://t.co/LOjZQgiyOr pic.twitter.com/hAexuKqj7z
Напомним, 1 июня в Санкт-Петербурге проходит Международный экономический форум, который продлится до 3-го июня. Мероприятие посетил и президент России Владимир Путин. Всего на форуме запланированы 108 деловых встреч. В текущем году мероприятие проходит под девизом "В поисках нового баланса в глобальной экономике".
Следственный комитет решает вопрос о возбуждении нового уголовного дела
Оперная дива поделилась своими мыслями в эфире украинского ток-шоу
Dni.Ru узнали о важном событии в жизни знаменитого артиста
Соблазнительная мать четырех детей вновь оголилась