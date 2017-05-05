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Общество

Ученые предложили заменить мясо насекомыми

Фото: GLOBAL LOOK press/Sojka Libor
Ученые из Великобритании выяснили, что если есть насекомых вместо говядины, то это поможет бороться с глобальным потеплением. Причина в том, что при переходе на такой рацион уменьшатся вредные выбросы, связанные с сельским хозяйством.
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Основываясь на данных Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных наций, специалисты смоделировали развитие событий, при котором половина производимого мяса будет заменено на насекомых. Для тех, кто не готов к такому рациону, ученые в качестве альтернативы предложили использовать в пищу искусственно выращенное в лаборатории мясо или его имитацию.

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Красное мясо ускоряет старение

Насекомые, как и имитация мяса – соевые продукты, поэтому ученые посчитали их идеальными заменителями натурального мяса. По мнению экспертов, для их производства требуется намного меньше земель и энергии, передает "Газета.Ru".

Исследователи заявили, что, если уменьшить потребление мяса вдвое, это позволит высвободить 1680 миллионов гектаров земли. Еще один способ уменьшить количество занятых земель поможет, по словам ученых, переход на выращивание кур вместо других животных.

Специалисты также обеспокоены тем, что пастбища для животных занимают в два раза больше площади пахотных угодий, а домашний скот потребляет около трети всех собранных культур. Ученые считают это немаловажным фактором негативного влияния на окружающую среду.

Напомним, ранее британские медики пришли к выводу, что поедание большого количества красного мяса ускоряет старение организма. Ученые установили, что этот продукт вызывает повышение уровня фосфора в крови, который приводит к болезням почек. 

Также специалисты установили, что даже частичный отказ от продуктов животного происхождения может привести к снижению глобальной смертности на 6%. Вегетарианский же образ жизни поможет снизить смертность в мире на 10%.

Автор: Людмила Фоканова5 мая 2017, 20:26

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