Сирийские фотохроники добрались до Вены

На площадке постпредства России при международных организациях в Вене открылась выставка "Сирия. Фотохроники войны". Главная тема экспозиции – рассказ о военном конфликте в арабской республике в 2015-2016 годах.

Фотоэкспозиция в столице Австрии стала частью выставочного турне "Сирийских хроник" в России и за рубежом, которое проходит по поручению спикера Госдумы Вячеслава Володина. Впервые экспозиция была представлена в стенах нижней палаты парламента в январе 2017 года. В апреле выставку увидели жители и гости Бухареста, в мае она переедет в Афины.

На выставке представлены работы фотокорреспондентов информационного агентства и радио Sputnik и операторов ВГТРК. На ее открытие пришли постпред России в ОБСЕ Александр Лукашевич, постпред при отделении ООН Владимир Воронков, депутат Госдумы Евгений Ревенко, лауреат World Press Photo-2017 Валерий Мельников, дипломаты из европейских стран и посол Сирии в Австрии.





В объективе журналистов трагическая история конфликта дана сквозь призму людских судеб, разрушенных войной; через будни авиабазы Хмеймим и работу российских ВКС в ходе антитеррористической операции. Среди авторов снимков – титулованные журналисты Валерий Мельников, Илья Питалев, Михаил Алаеддин, Михаил Воскресенский, и телеоператоры Виктор Приходько и Александр Пушин.

Постоянный представитель России в ОБСЕ Александр Лукашевич отметил, что выставка стала ярким сигнал из Вены всем тем, кто заявляет о готовности коллективно бороться с террористической угрозой. Россия, по его словам, играет лидирующую роль в консолидации этих усилий.

"Выставка несет в себе мощный гуманистический и политический посыл в пользу скорейшего разрешения сирийского кризиса. Она наглядно показывает, какие трагедии могут происходить в различных государствах, если не предпринимать совместных усилий по борьбе с терроризмом", – сказал дипломат.

"В этой выставке нет ничего пропагандистского. Это – жизнь, страдания, боль, кровь и слезы Сирии. Мы хотим, чтобы в Европе узнали часть правды, которую там наши коллеги из западных СМИ не показывают", – сказал в интервью Dni.Ru депутат Думы Евгений Ревенко. По словам парламентария, на открытии выставки сирийский посол изменился в лице, когда узнал на одной из фотографий свою разрушенную школу в Алеппо.

Фотограф Валерий Мельников в своих работах показывает войну, которая идет в Сирии. "Я хочу, чтобы каждый человек на Земле мог ощутить ту боль и страдания, которые она причиняет жителям страны – страны, в которую я был влюблен еще несколько лет назад", – сказал Мельников.