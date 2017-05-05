Украинцы бесятся из-за выделения денег ветеранам ВОВ

Ярые украинские патриоты и радикалы устроили скандал из-за выделения денег организациям ветеранов Великой Отечественной войны на Украине. Эта тема обострилась в связи с тем, что 4 мая Министерство соцполитики Украины утвердило решение о прямом бюджетном финансировании ветеранских общественных организаций.

Согласно документу с обращением народных депутатов к премьер-министру Украины, объем средств предполагалось увеличить вдвое – до 39,8 миллиона гривен. В итоге правительство Украины выделило финансирование организациям ветеранов ВОВ в сокращенном объеме (20%). Это возмутило активистов.

"Дорогие депутаты, (дорогие это от слова "дорого") особенно Boris Kozyr из Николаева, хочу Вам подсказать, что если Вы ориентированы на электорат, то количество ветеранов второй мировой войны существенно уменьшается, а вот количество ветеранов АТО, которые трезво оценят Ваш "креатив", только в этом году увеличится на несколько десятков тысяч", – писал на своей странице в Facebook глава общественного совета волонтеров при Министерстве обороны Украины Дэвид Браун еще месяц назад.

Негативно настроенных к советскому прошлому страны украинцев взбесила новость о финансировании ветеранов ВОВ. Они считают, что деньги лучше было бы потратить на поддержку военных действий в Донбассе.

"Все. Сепари таки получат деньги. Министр социальной политики Андрей Рева устами его заместительницы Натальи Федорович озвучил свою окончательную позицию – "Выдать псевдоветеранам-коммунистам половину желаемых ими бюджетных денег. Радуйся, общественность, это победа", — написал в соцсети украинский активист Дмитрий Резниченко, ранее воевавший в составе нацбатальона "Донбасс". "Это вместо расстрелов с конфискацией", "Ну, что вы хотели? Это же их лохторат", – пишут радикально настроенные украинцы.