Истории "Бессмертного полка"

Акция "Бессмертный полк" получила всенародное признание: практически все жители России относятся к ней положительно. У 96% россиян ставшее традиционным шествие в День Победы вызывает позитивные оценки.

По данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), доля именно таких ответов остается высокой во всех социально-демографических группах и практически не меняется на протяжении последних лет.

В этом году с портретами своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, на улицы выйдут десятки тысяч людей. История каждого из них уникальна. Организаторам акции как всегда помогают активисты движения "Волонтеры Победы".

Ульяна Суровцева из Нижегородской области говорит, что в ее семье с особым трепетом относятся к празднику Великой Победы и чтят подвиг родственников. Дед Ульяны, Леонид Андреевич Суровцев пошел добровольцем на фронт в 17 лет, подменив свои документы, чтобы скрыть возраст. Молодой Леня был связистом, участвовал в боевых действиях под Ленинградом, Псковом, Великими Луками, в прибалтийских республиках, Польше. Дойдя до Берлина, лично расписался на Рейхстаге: "Из Коми Леня Суровцев".





Ульяна рассказала, что за время войны ее дед получил два ранения, а после победы был награжден медалями "За отвагу", "За взятие Берлина", "За взятие Кенигсберга", "За победу над Германией", орденом "Отечественной войны" первой степени.

"Когда я вдумываюсь во все вышесказанное, меня бросает в дрожь и переполняет чувство неимоверной гордости за деда, за страну, за Победу! Благодарность и память – все, что мы можем дать бойцам взамен! Акция "Бессмертный полк" в который раз доказывает, что в нашей стране "никто не забыт и ничто не забыто!" – говорит Ульяна.

В пятый раз выйдет на акцию "Бессмертный полк" доброволец Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Екатерина Краморенко из Рязанской области. Про своего прадеда она еще в школьные годы узнала от отца. "Я знала, что мой предок – герой. И мне было обидно, что практически все мои одноклассники могли поговорить со своими героями, прабабушками и прадедушками, и из первых уст узнать об ужасах тех лет, а я не могу попасть даже к своему родному человеку на могилу, так как похоронен он в братской могиле в Белоруссии", – рассказывает Екатерина.





На сайте "Мемориал" Катя нашла данные про своего прадедушку. Как оказалось, он был лейтенантом и погиб 25 февраля 1944 года, чуть-чуть не дожив до победы. "Я расспросила всех родственников, мне удалось найти фотографию прадедушки. И вот, я смогла пройти в колонне шествия "Бессмертного полка" вместе со своим прадедом", – продолжает Екатерина Краморенко.

Во время учебы в институте девушка узнала о "Волонтерах Победы", вступила в организацию и сразу же влилась в дружный коллектив. "Приятно осознавать, что я стала частью одной большой доброй семьи, которая гордится своей историей, своими героями и помогает сохранить историю для будущего поколения", – заключила Екатерина.



