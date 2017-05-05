Кто пойдет с "Бессмертным полком"

"Бессмертный полк" пройдет 9 мая маршем по улицам и площадям тысячи с лишним городов и поселков мира. Портреты героев, победивших фашизм, понесут их дети, внуки и правнуки.

В летопись "Бессмертного полка" вписаны сотни тысяч имен, и это число продолжает расти. Растет и число участников шествия. Организаторам акции помогают активисты движения "Волонтеры Победы".

Почему все больше россиян присоединяются к шествию "Бессмертного полка"? Как рассказывает один из добровольцев Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы", двадцатилетний Александр Печенегин, до определенного момента он не особо интересовался историей своего рода и своих предков.

"Я знал, конечно, о своих бабушках и дедушках, знаю историю и о событиях Великой Отечественной войны, но никогда не соединял эти два факта воедино! Много раз помогал организовывать шествие "Бессмертный полк" в городах Подмосковья, но всегда нес портреты неизвестных мне героев", – рассказал Александр.

А не так давно к нему подошла маленькая племянница и спросила, есть ли у нее прадедушка или прабабушка. "Вот тут я понял, что очень мало знаю о своих предках. Начались поиски информации о моей родне. По фотографиям и из семейных архивов я помню свою прабабушку – Ольгу Тихоновну Печенегину. Сохранились сведения о том, что она несколько раз была в плену у немцев, но ей удалось бежать. К сожалению, больше информации найти не удалось", – сказал Печенегин.

Однако семейство не опустило руки, стали подключать родственников. В конце концов нашли информацию о прадедушке – Александре Павловиче Кузичкине. Как выяснилось, он был сержантом, награждён тремя медалями "За отвагу", орденом Красной Звезды, медалью "За взятие Белграда" и "За взятие Будапешта".



Поиски продолжались. Нашли данные и о другом прадеде - Александре Николаевиче Самсонове. Оказалось, что ему поставили памятник под Полтавой, в деревне Апрелевка.

"Всегда восхищался людьми-героями, которые положили свои жизни за нас! Теперь осознаю, что и мои близкие предки были одними из тех героев. Сожалею, что не начал интересоваться этим раньше. В этом году я с превеликой гордостью пройду в шествии с портретами своих прадедушек и прабабушек", – заключил свою историю Печенегин.