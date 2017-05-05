Сын втянул Порошенко в патриотический скандал

В Сети появилось фото, на котором сын президента Украины Михаил Порошенко позирует в толстовке с надписью Russia. Снимок был сделан накануне экзаменов и выпускного в британском Concord College, где учится младший отпрыск главы государства.

Среди украинских интернет-пользователей из-за снимка, который опубликовал на своей странице в Facebook местный журналист Левко Стек, разгорелся настоящий скандал. На нем Михаил Порошенко позирует в толстовке с надписью Russia в компании своих друзей. "Твой вид: когда папа видит. Когда папа не видит. Интересно, а Тараса Бульбу они там в колледже читают?" – подписал свой пост репортер.

Известно, что эта и другие фотографии были сделаны в Англии, в престижном колледже, где учатся младшие дети украинского лидера. Среди пользователей разгорелся горячий спор по поводу того, что именно написано на кофте Михаила.

Одни обратили внимание, что на снимке нет буквы U. Они предположили, что речь в надписи идет о форменной футболке RSSIA (Russian Summer School of Institutional Analytics, Российская летняя школа институционного анализа). Другие же считают, что парень одолжил толстовку с надписью Russia у своего друга Сергея Кизиева, сына новосибирского бизнесмена.





Напомним, ранее в Сети появились остальные снимки с традиционной фотосессии выпускников британского колледжа. На одном из них сын украинского президента Михаил Порошенко оголил грудь перед своими сравнительно юными однокурсниками. Фотосессия проходила недалеко от старинного замка Актон-Барнелл, на фоне руин и зеленых лугов.

Сын Порошенко покрасовался голой грудью в колледже. Обучение там стоит 1,3 млн. грн https://t.co/31CMZeYcxY pic.twitter.com/2FGkKY7Vo7 — Ink (@tweet_ink) 3 мая 2017 г.

Как писали Dni.Ru, престижный британский колледж Concord находится в графстве Шропшайр. Это международное учебное заведение специализируется на подготовке молодежи к дальнейшему обучению в университетах Великобритании. Стоимость обучения в нем составляет около трех миллионов рублей в год.