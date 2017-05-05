ОНФ взял на контроль исполнение поручений президента
Президент Владимир Путин подписал 18 поручений по итогам медиафорума ОНФ, который прошел в начале апреля в Санкт-Петербурге. Они касаются вопросов поддержки средств массовой информации, развития волонтерского движения, усиления ответственности за нарушения при обращении с отходами, обеспечения участия граждан в определении дорожной политики.
"Активисты Народного фронта будут держать на контроле ход исполнения поручений и с этой целью взаимодействовать с экспертами и представителями общественных организаций в отстаивании интересов граждан. Все самые острые проблемы в рамках исполнения президентских поручений будут обсуждаться в том числе на площадках ОНФ", – сказала сопредседателя Центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы Ольга Тимофеева.
"Важно проконтролировать, чтобы суть посланий главы государства не была искажена, и реализация поручений в регионах была грамотно организована".
IV медиафорум независимых региональных и местных СМИ "Правда и справедливость" прошел с 1 по 3 апреля в Санкт-Петербурге. В его работе приняли участие более 500 человек: журналисты – представители всех регионов страны, блогеры, руководители федеральных СМИ, главы профильных министерств и ведомств.
Один из проектов, представленных на форуме – "Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог". "Фронтовики" заявили, что намерены с помощью рядовых жителей российских городов и сел взять под контроль деятельность региональных властей по ремонту магистралей.
ОНФ будет проводить общественный контроль во время ремонта и участвовать в приемке дорожных работ. https://t.co/veasqQyorJ #дороги #онф pic.twitter.com/zdt0c7k9Pe— onf63 (@onf63) 21 апреля 2017 г.
Основным инструментом проекта стал сайт, где отражаются дороги, в первую очередь нуждающиеся в ремонте. Граждане могут вносить на интерактивную карту в режиме реального времени "убитые" либо плохо отремонтированные магистрали. По итогам голосования на сайте создаются "народные рейтинги", которые будут учтены при проведении работ и устранении локальных дорожных дефектов, влияющих на аварийность.
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