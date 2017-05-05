Москвичи позвали Собянина на митинг в Гайд-парке

Евровидение в Киеве Скандал с Даной Борисовой Звездный Instagram Дом-2 Главные события Москвы

Самое читаемое

Уехавшего в США телеведущего Соловьева подняли на смех
Звезда "Дома-2" убита горем из-за смерти Урганта
Народ не узнал Кабаеву в рваных джинсах
Больная Борисова приняла лечение за съемки в телешоу
Друзья оскорбили и предали Киркорова перед юбилеем
партнеры
Пятница 5 мая
Лента новостей
17:13
Бузова психует из-за любовника и плоской груди
17:13
Во сколько обойдется шашлычный набор на майские праздники
16:46
Где посмотреть салют 9 мая в Москве
16:24
Порнозведу во время съемок укусила за ногу акула
15:55
Истеричку Джоли сравнили с питбулем
15:31
Почему звезды "Дома-2" тянут со свадьбой
15:24
Рыдающая Овсиенко отправилась за любовником в тюрьму
15:18
В центре Москвы Infiniti снес рекламную стойку
15:03
Сколько осталось человечеству по Хокингу
14:50
Звезд "Дома-2" и поп-певиц жестоко обстреляли
14:40
Самые дешевые квартиры в Крыму
14:34
Тимошенко обругала "негодяя" Порошенко
14:20
Стоцкая объявила о своем решении перед родами
14:11
Актер Епифанцев попал в секту
14:07
В Подмосковье школьница забеременела от отца
13:55
Тарасова отказалась говорить о связи с Козловским
13:33
У ветерана войны украли медаль "За взятие Берлина"
13:11
Сколько стоит безопасность пассажиров
13:00
Хилькевич показала кривые зубы
12:58
Звезда "Сватов" попала в больницу с резаными ранами
12:56
"Нежного" главу Еврокомиссии заметили на саммите пьяным
12:44
Друг Борисовой: Дану выгодно выставлять наркоманкой
12:44
Москвичку избили в туалете за отказ от секса
12:32
Тутберидзе обидно из-за выходки Липницкой
12:20
Как получить кешбэк от покупок
12:09
Семенович с жуткими руками сравнили с дояркой
12:05
Поминки в Подмосковье закончились дракой и стрельбой
12:01
Садальский публично оскорбил Максакову
11:59
Нейросети помогут отпраздновать День Победы
11:57
В квартире пенсионера под Петербургом нашли центнер тротила
11:38
В Москве нашли самые популярные места неправильной парковки
11:37
Пухлая Бородина нежно припала к Собчак
11:30
Интимные подробности жизни ангарского маньяка
11:17
Именитого спортсмена жестоко избили в центре Москвы
11:14
Варнаву наказали за песню о Путине
10:55
Наташа Королева осталась без волос
10:15
Огненный апокалипсис парализовал центр Москвы
10:12
Лидер сборной России сбежал в США
10:03
Главные события Москвы с 5 по 11 мая
10:02
Заявление Бузовой вызвало переполох
09:49
Обиженная Клинтон плетет заговор против Трампа
09:35
Водитель маршрутки играл в нарды за рулем (видео)
09:10
Ученые доказали пользу мата
09:07
Знаменитые мамочки показали свои прелести
09:02
Чего ждать от российских хоккеистов на ЧМ-2017
08:53
Анисину поздравляют с третьим ребенком
08:46
В Петербурге нашли труп инкассатора
08:44
Путина просят избавиться от лишних пенсионеров
08:36
Названа дата премьеры нового "Гарри Поттера"
08:25
Звезда фильма "Сумерки" объявила о беременности
08:07
Лекарства по рецепту хотят сделать бесплатными
07:56
В Москве налетчики в масках ограбили автосервис
23:01
Анна Семенович публично опозорилась
22:02
Зейналова родит Евстигнееву дочь
22:00
Красотка из "Дома-2" оголила грудь после операции
21:58
Раскрыто новое место жительства Павла Дурова
21:56
Испытание гигантской мышеловки запечатлели на видео
21:39
Газировка ежегодно убивает десятки тысяч человек
21:25
Путин предупредил губернаторов цитатой Ленина
21:02
Альфонс-прокурор украл у любовницы аквариум с черепахой
20:53
Коммунисты проиграли борьбу за юго-восток столицы
20:42
Путин сделал заявление по сносу хрущевок в Москве
20:28
Как украинцы ездят в "агрессивную" Россию на заработки
20:23
Роскошное тело Пьехи поражает воображение
20:21
Экс-мэр Саратова скончался за рулем автомобиля
19:52
Почему Толкалину замуж не берут
19:39
Подробности нападения на дочь Захаровой в Крыму
19:37
Фетисов скончался на 65-м году жизни
19:17
Гаджеты тормозят развитие речи у детей
19:00
Что стало с Закошанским после закрытия "Говорим и показываем"
18:58
В ДТП с машиной полиции пострадали четыре человека
18:54
От Михалкова требуют вырезать кадры с Машковым
18:40
В Подмосковье рабочего насмерть завалило листами профнастила
18:32
Из окна общежития в центре Москвы выпала студентка
18:14
Дочь Захаровой госпитализирована после нападения собаки
18:06
Сын Порошенко оголился перед мальчиками
17:56
Российские ученые изобрели убийцу герпеса
17:54
Поддержка Путина достигла беспрецедентного уровня
17:48
Движение Моссовет готовит митинг за снос хрущевок
17:46
Из-за Самойловой "Евровидению" грозит чудовищный иск
17:34
За что Навальный любит Грефа
17:33
Ольга Орлова показала новорожденного сына
17:28
Названы имена погибших при крушении вертолета в Башкирии
17:27
Навальный попался на лжи про Развозжаева
17:23
Ле Пен забросали яйцами
17:22
Португалец покорил волну со скрипкой в руках (видео)
17:22
Непомерное богатство Киркорова и Лепса возмутило Лозу
16:55
ОНФ контролирует исполнение поручений президента
16:54
Пелагея после родов перестала следить за собой
16:54
Российские бомбардировщики перепугали США
16:39
Диетологи раскрыли секрет идеального завтрака
16:37
Художник Павленский получил политическое убежище во Франции
16:28
Джигурда и Анисина отмечают важную дату
16:28
Путин расспросил Собянина о танцах
16:26
Москвич выбросил собаку с 16-го этажа назло матери
16:21
Определено идеальное количество секс-партнеров
16:07
Барановская сбежала вместе с младшим сыном
15:56
В Москве объявлен желтый уровень опасности
15:52
Сын актрисы Мельниковой привел в восторг своим видом
15:49
Сколько россияне потратят на отпуск
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Подробности нападения на дочь Захаровой в Крыму
У Даны Борисовой случился сердечный приступ
Как российских туристов унижают в Турции
Анисину поздравляют с третьим ребенком
Путина просят избавиться от лишних пенсионеров
Джигурда странно отреагировал на беременность Анисиной
Общество

Москвичи позвали Собянина на митинг в Гайд-парке

Сергей Собянин. Фото: GLOBAL LOOK press/Peter Kneffel
Участники митинга за расширение списка домов, попадающих под реновацию, пригласили мэра Москвы Сергея Собянина присоединиться к ним 5 мая в 17:00 в Гайд-парке в Сокольниках. Акция согласована и разрешена столичными властями. Активисты хотят пообщаться с градоначальником и сообщить ему о местных чиновниках, которые не выполняют обещания, в том числе те, что дали во время встреч населения с главами управ.
прочитано 512 раз

"Вопрос реновации, расширения программы реновации, волнует несколько десятков тысяч москвичей. А прямой ответ на то, будет ли программа расширена, войдут ли в нее дома, в последний момент исключенные из списка, зависит от властей", – говорится в распространенном сообщении участников митинга.

ПО ТЕМЕ

Коммунисты проиграли борьбу за юго-восток столицы

Движение Моссовет готовит митинг за снос хрущевок

Девятиэтажки снесут по просьбам москвичей

Активисты обратились лично к Собянину: "Уважаемый Сергей Семенович, если вам небезразличны судьбы москвичей, живущих в ужасных условиях, если вы действительно заботитесь о городе, то вы просто обязаны прийти сегодня на митинг".

По словам авторов обращения, люди поверили, что смогут получить комфортное жилье, однако чиновники решили иначе и попросту вычеркнули их дома из списка программы. "Чтобы восстановить справедливость, предлагаем вам лично разобраться, в каких условиях мы живем, и послушать простых москвичей", – заключили участники митинга.

Накануне организатор митинга, член правления Московского фонда развития местного самоуправления (Моссовет) Юрий Загребной сообщил об обращениях, которые приходят к нему от москвичей.

"Судя по той почте, той информации, которая полилась ко мне в последние дни, и напрямую, и через знакомых, минимум несколько сотен домов по городу, имеющих "заслуженную ветхость", домов, жители которых многократно просили власти помочь, оказались вне популярного перечня. И это неправильно", – написал Загребной на сайте своей организации. Он полагает, что шанс исправить положение только один – провести митинг и надавить на власти.

Фото: stroi.mos.ru

В последние дни Москву накрыла волна стихийных митингов. На улицу выходят горожане, которые хотят, чтобы их пятиэтажки внесли в программу реновации ветхого жилья. Акции прошли сразу в нескольких районах столицы.

Напомним, 2 мая московские власти опубликовали перечень из 4 566 пятиэтажек, по которым пройдет голосование о включении в программу реновации. В список вошли здания, расположенные в 85 районах старой Москвы и шести населенных пунктах на присоединенных территориях. Жители районов, чьи дома не попали в первую волну переселения, обращаются к московским властям с просьбой расширить перечень.

5 мая 2017, 15:18

комментарии

Политика

"Нежного" главу Еврокомиссии заметили на саммите пьяным
Обиженная Клинтон плетет заговор против Трампа
Путин предупредил губернаторов цитатой Ленина
За что Навальный любит Грефа

Шоу-бизнес

Бузова психует из-за любовника и плоской груди
Лишившийся мужского органа Шура лечится в психдиспансере
Истеричку Джоли сравнили с питбулем
Почему звезды "Дома-2" тянут со свадьбой

Проишествия

У ветерана войны украли медаль "За взятие Берлина"
Именитого спортсмена жестоко избили в центре Москвы
Альфонс-прокурор украл у любовницы аквариум с черепахой
Убившая восемь детей женщина избежала тюрьмы

Lifestyle

Тарасова отказалась говорить о связи с Козловским
Звезда "Сватов" попала в больницу с резаными ранами
От Михалкова требуют вырезать кадры с Машковым
Чичерина и Галанин перепели "Темную ночь" ко Дню Победы
Шоу-бизнес

Садальский публично оскорбил Максакову

Скандально известный актер не выбирал выражений
Шоу-бизнес

Актер Епифанцев попал в секту

Бывшая жена дала большое интервью об артисте
Шоу-бизнес

Рыдающая Овсиенко отправилась за любовником в тюрьму

Гражданский муж певицы освободился из "Матросской Тишины"
Шоу-бизнес

Истеричку Джоли сравнили с питбулем

Голливудская актриса перехитрила своего простоватого супруга

Гороскоп

Зейналова родит Евстигнееву дочь
Бизнес-гороскоп на май
Гороскоп здоровья на май
Любовный гороскоп на май

Фоторепортажи

Звезд "Дома-2" и поп-певиц жестоко обстреляли
Знаменитые мамочки показали свои прелести
Роскошное тело Пьехи поражает воображение
Муж Елизаветы II отказался выходить в свет

Спорт

Тутберидзе обидно из-за выходки Липницкой
Лидер сборной России сбежал в США
Чего ждать от российских хоккеистов на ЧМ-2017
Украинский футболист забил самый абсурдный автогол (видео)

Регионы

Поминки в Подмосковье закончились дракой и стрельбой
В квартире пенсионера под Петербургом нашли центнер тротила
Интимные подробности жизни ангарского маньяка
Студентка убила малыша после родов в туалете и впала в кому
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru