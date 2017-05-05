Москвичи позвали Собянина на митинг в Гайд-парке

Участники митинга за расширение списка домов, попадающих под реновацию, пригласили мэра Москвы Сергея Собянина присоединиться к ним 5 мая в 17:00 в Гайд-парке в Сокольниках. Акция согласована и разрешена столичными властями. Активисты хотят пообщаться с градоначальником и сообщить ему о местных чиновниках, которые не выполняют обещания, в том числе те, что дали во время встреч населения с главами управ.

"Вопрос реновации, расширения программы реновации, волнует несколько десятков тысяч москвичей. А прямой ответ на то, будет ли программа расширена, войдут ли в нее дома, в последний момент исключенные из списка, зависит от властей", – говорится в распространенном сообщении участников митинга.

Активисты обратились лично к Собянину: "Уважаемый Сергей Семенович, если вам небезразличны судьбы москвичей, живущих в ужасных условиях, если вы действительно заботитесь о городе, то вы просто обязаны прийти сегодня на митинг".

По словам авторов обращения, люди поверили, что смогут получить комфортное жилье, однако чиновники решили иначе и попросту вычеркнули их дома из списка программы. "Чтобы восстановить справедливость, предлагаем вам лично разобраться, в каких условиях мы живем, и послушать простых москвичей", – заключили участники митинга.

Накануне организатор митинга, член правления Московского фонда развития местного самоуправления (Моссовет) Юрий Загребной сообщил об обращениях, которые приходят к нему от москвичей.

"Судя по той почте, той информации, которая полилась ко мне в последние дни, и напрямую, и через знакомых, минимум несколько сотен домов по городу, имеющих "заслуженную ветхость", домов, жители которых многократно просили власти помочь, оказались вне популярного перечня. И это неправильно", – написал Загребной на сайте своей организации. Он полагает, что шанс исправить положение только один – провести митинг и надавить на власти.





В последние дни Москву накрыла волна стихийных митингов. На улицу выходят горожане, которые хотят, чтобы их пятиэтажки внесли в программу реновации ветхого жилья. Акции прошли сразу в нескольких районах столицы.

Напомним, 2 мая московские власти опубликовали перечень из 4 566 пятиэтажек, по которым пройдет голосование о включении в программу реновации. В список вошли здания, расположенные в 85 районах старой Москвы и шести населенных пунктах на присоединенных территориях. Жители районов, чьи дома не попали в первую волну переселения, обращаются к московским властям с просьбой расширить перечень.

