В России хотят ввести новый ЕГЭ по литературе. Из экзамена будут исключены вопросы, предполагающие короткие ответы.

"В настоящее время проводится новая апробация перспективной модели ЕГЭ по литературе в 44 регионах России, решивших принять в ней участие. В мае апробация будет завершена, и специалисты ФИПИ подведут её итоги", – сообщили РИА Новости в Рособрнадзоре. Если эксперимент будет признан успешным, новая модель ЕГЭ будет внедрена уже в 2018 году.

