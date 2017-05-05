Иностранные оркестры пройдут в колоннах "Бессмертного полка"

День Победы вместе с россиянами отметят оркестры из зарубежных стран. Свое мастерство на площадках столицы России продемонстрируют музыкальные коллективы из Великобритании, Италии, Сербии, Новой Зеландии, США, Германии и Чехии.

Звуки волынок и труб наполнят парки и площади Москвы уже 5 мая. Кульминацией визита зарубежных музыкантов в Россию станет их марш в колоннах "Бессмертного полка" – шествие пройдет после Парада Победы 9-го числа.

Симфонический медный оркестр Уэльса приехал в Россию впервые. Его можно будет услышать в "Сокольниках", Тропарево-Никулине, в Парке Победы, "Саду Эрмитаж", на Триумфальной площади, в Измайловском парке, Северном Тушине и усадьбе "Царицыно".

Компанию медным трубам на тех же площадках составит оркестр волынок из шотландского города Керколди. Музыканты прославились по всей Шотландии, они обязательные участники всех возможных фестивалей и парадов. В прошлом году они достойно участвовали в мировом чемпионате оркестров волынок в Глазго.

Порадуют зрителей и флагоносцы из Сансеполькро. Это старейшая в Италии группа исполнителей, которая существует как ассоциация уже более 60 лет. Итальянцы познакомят московскую публику с искусством "потрясания" флагами. Изначально это было связано с управлением войсками на поле битвы, когда отдельные воинские отряды действовали под геральдическими символами своих военачальников, сеньоров или городских коммун, сообщает ТАСС.

Городской оркестр волынок Крайстчерча из Новой Зеландии прибыл в Москву первым. Коллектив основан в 1952 году. Оркестр гордится самым опытным тамбурмажором Новой Зеландии. Музыканты продемонстрируют свое мастерство в парках "Фили", ЦПКиО имени Горького, "Сокольники", в Парке Победы, в "Саду Эрмитаж", Измайловском парке.

"Бессмертный полк" уже не первый год проходит в День Победы – причем не только в России, но и в крупнейших городах зарубежья. Самое масштабное шествие, как обычно, ожидается в Москве. В 2016 году число участников акции в столице превысило полмиллиона человек. С колоннами "Бессмертного полка" прошел и президент России Владимир Путин, который нес фотографию отца.