Таджикистан объяснил "бунт" против "Бессмертного полка"

Власти Таджикистана объяснили отказ от проведения акции "Бессмертный полк" 9 мая. По заявлению государственного информационного агентства "Ховар", мероприятие изначально не входило в план празднования Дня Победы в республике.

В сообщении говорится, что из-за боевых действий на границе Таджикистана и Афганистана власти республики не могут проводить дополнительные акции, кроме тех, что были запланированы. Как пояснили чиновники, "Бессмертный полк" был инициативой некоторых неправительственных организаций, поэтому в план празднования его включать не стали.

Кроме того, отказ от акции объяснили нежеланием нарушать исламские традиции. Как сообщило агентство "Ховар", мусульманам запрещено появляться на улицах с портретами погибших, в том числе родственников. Авторы призвали выступающих за проведение акции разобраться в ситуации, а затем уже агитировать за "Бессмертный полк".

"В любом государстве политические и культурные мероприятия организуют в рамках действующего законодательства", – говорится в сообщении. Агентство также подчеркнуло, что планируемые на 9 Мая мероприятия направлены на воспитание патриотизма у молодежи республики.

Заявку на проведение акции "Бессмертный полк" подал в мэрию столицы Таджикистана Душанбе местный Комитет ветеранов войны и труда. Как рассказали в организации, это было сделано еще в феврале. Однако во вторник, 2 мая, власти отказали активистам в проведении шествия.

"Бессмертный полк" – масштабная патриотическая акция, которая проводится каждый год в День Победы. На шествие выходят люди, которые несут портреты родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Впервые мероприятие состоялось в Томске в 2007 году.

С тех пор масштабы акции лишь росли. Прошлогодняя стала самой массовой по числу участников. По всей России на улицы вышли около 16 миллионов человек. Самое масштабное шествие состоялось в Москве – участие в нем приняли более 700 тысяч человек, в том числе президент России Владимир Путин.

Стоит отметить, что акция уже давно вышла за пределы нашей страны. Так, в прошлом году "Бессмертный полк" прошел в США, Великобритании, Германии, Чехии и других странах. Около 50 государств в разных уголках планеты присоединились к акции (для сравнения, в 2015-м – лишь 15). С каждым годом география мероприятия расширяется.

В День Победы в Бишкеке пройдет акция «Бессмертный полк» https://t.co/22XFU0juAP — Alexandra Samaganova (@ASamaganova) 25 апреля 2017 г.