Таджикистан объяснил "бунт" против "Бессмертного полка"
В сообщении говорится, что из-за боевых действий на границе Таджикистана и Афганистана власти республики не могут проводить дополнительные акции, кроме тех, что были запланированы. Как пояснили чиновники, "Бессмертный полк" был инициативой некоторых неправительственных организаций, поэтому в план празднования его включать не стали.
Кроме того, отказ от акции объяснили нежеланием нарушать исламские традиции. Как сообщило агентство "Ховар", мусульманам запрещено появляться на улицах с портретами погибших, в том числе родственников. Авторы призвали выступающих за проведение акции разобраться в ситуации, а затем уже агитировать за "Бессмертный полк".
"В любом государстве политические и культурные мероприятия организуют в рамках действующего законодательства", – говорится в сообщении. Агентство также подчеркнуло, что планируемые на 9 Мая мероприятия направлены на воспитание патриотизма у молодежи республики.
Фото Великой войны #1мая #9мая #БП #БессмертныйПолк @polkrussia pic.twitter.com/K9u6R3PPi5— Бессмертный полк (@polkrussia) 1 мая 2017 г.
Заявку на проведение акции "Бессмертный полк" подал в мэрию столицы Таджикистана Душанбе местный Комитет ветеранов войны и труда. Как рассказали в организации, это было сделано еще в феврале. Однако во вторник, 2 мая, власти отказали активистам в проведении шествия.
"Бессмертный полк" – масштабная патриотическая акция, которая проводится каждый год в День Победы. На шествие выходят люди, которые несут портреты родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Впервые мероприятие состоялось в Томске в 2007 году.
С тех пор масштабы акции лишь росли. Прошлогодняя стала самой массовой по числу участников. По всей России на улицы вышли около 16 миллионов человек. Самое масштабное шествие состоялось в Москве – участие в нем приняли более 700 тысяч человек, в том числе президент России Владимир Путин.
Стоит отметить, что акция уже давно вышла за пределы нашей страны. Так, в прошлом году "Бессмертный полк" прошел в США, Великобритании, Германии, Чехии и других странах. Около 50 государств в разных уголках планеты присоединились к акции (для сравнения, в 2015-м – лишь 15). С каждым годом география мероприятия расширяется.
В День Победы в Бишкеке пройдет акция «Бессмертный полк» https://t.co/22XFU0juAP— Alexandra Samaganova (@ASamaganova) 25 апреля 2017 г.
В столице #Вьетнам'а впервые прошла акция "#Бессмертныйполк" https://t.co/UMETAImLeh #ДеньПобеды #9Мая #Ханой pic.twitter.com/yeA6ouuB88— RusEmbVietnam (@RusEmbVietnam) 4 мая 2017 г.
К 72-ой годовщине освобождения Европы от фашизма. «Бессмертный полк в Чехии» https://t.co/S5TdWOMNNz pic.twitter.com/WjP547xcAQ— rsvk (@kultura_rsvk) 25 апреля 2017 г.
В США "Бессмертный полк" соберет вдвое больше людей, чем в 2016 году https://t.co/GtWkqrC261 pic.twitter.com/8oRVWqZLAV— Елена (@Krasnova1789) 29 апреля 2017 г.
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