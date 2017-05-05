Ампулы с битым стеклом попали в российские больницы

В больницы России попали некачественные препараты для инъекций из Белоруссии. Росздравнадзор распространил по регионам письма с требованием изъять опасные растворы.

В январе-апреле специалисты обнаружили растворы для инъекций и капельниц с осколками стекла и другими механическими частицами в больницах Калининграда, Череповца и Саранска. Росздравнадзор распространил по регионам письма с требованием изъять и уничтожить подозрительные партии препаратов, передает Life.ru.

По данным ведомства, лекарства поступали также в медицинские учреждения Мордовии и Вологодской области. Все бракованные препараты были произведены в Белоруссии – в РУП "Белмедпрепараты" и ОАО "Борисовский завод медицинских препаратов".

После случившегося на предприятиях провели дополнительное обучение сотрудников и проверили оборудование. Эксперты пообещали, что со следующего года будет работать система автоматизированного контроля.



Специалисты пояснили, что в ампулы для инъекций могут попасть не только осколки, но и частицы пыли или грязи. Такой брак говорит о грубом нарушении технологического процесса. Это могло произойти из-за износа оборудования, поскольку многие производители экономят на станках.

Врачи подчеркнули, что попадание осколков стекла в кровеносную систему человека смертельно опасно. Однако, по их словам, маловероятно, что такие частицы смогут пройти через иглу.