Заболевшая раком из-за Johnson & Johnson отсудила $110 млн

Американский суд обязал корпорацию Johnson & Johnson выплатить заболевшей раком Луизе Слемп компенсацию в размере 110 миллионов долларов. Развитие опухоли у женщины спровоцировала продукция с содержанием талька.

Потерпевшая рассказала суду, что на протяжении 40 лет ежедневно использовала присыпку с тальком производства Johnson & Johnson. По ее словам, в результате регулярного применения гигиенического средства у нее развился рак яичников, который диагностировали в 2012 году. Впоследствии опухоль перешла на печень, сообщает "Газета.ru".

Слемп проходит курс химиотерапии. Представители Johnson & Johnson выразили ей сочувствие, но отметили, что собираются обжаловать решение суда. "Мы готовится к дополнительным слушаниям в этом году. Мы продолжим защищать честь нашей продукции", – заявили в корпорации.

Иск также был подан к поставщику талька Imerys. Однако экспертиза показала, что на этой компании лежит лишь 1% вины в развитии болезни, передает Reuters. Таким образом, Johnson & Johnson ответственна за появление опухоли на 99%. "В очередной раз мы видим, что организации игнорируют научные доказательства своей вины и продолжают отвергать обязательства по отношению к американским женщинам", – заявил адвокат Тед Мидоус.

Выплата 110 миллионов долларов стала рекордной компенсацией от Johnson & Johnson, к которой подано больше двух тысяч идентичных исков. Компания проиграла еще три дела, но по ним в сумме была оштрафована на 197 миллионов долларов.

Берегите детей от талька с цинком! Тальк провоцирует рак!Johnson &Johnson baby, выплачивает пострадавшим 72 мил.долл https://t.co/6IikZjsmXU — Dinara Alyaeva (@DinaUmar) 24 февраля 2016 г.

Напомним, что в 2013 году Johnson & Johnson обвинили в изготовлении некачественных протезов для замены тазобедренных суставов. Как писали Dni.Ru, корпорация добровольно согласилась выплатить пациентам около четырех миллиардов долларов в качестве компенсации – по 350 тысяч долларов каждому пациенту.