Коммунисты проиграли борьбу за юго-восток столицы

4 мая жители четырех районов Юго-восточного округа Москвы организовали собрания в поддержку закона о реновации. ЮВАО считался чуть ли не "красным поясом" столицы, но сегодня он мгновенно перекрасился, как только речь зашла о программе реновации.

Москвичи организуют сходы и требуют включить их дома в реновационный список. Жители хрущевок в Кузьминках, Лефортово, Нижегородском и Южно-Портовом районе вышли на собрания и потребовали от властей выполнить обещание – снести пятиэтажки и переселить в новые квартиры.

Напомним, что именно отсюда, с юго-востока, избирался в Мосгордуму нынешний лидер думской фракции КПРФ Андрей Клычков, приложивший немало усилий для того, чтобы поведать публике об ужасных последствиях программы реновации для жителей сносимых домов. Странно, но факт: представители КПРФ выступали против сноса пятиэтажек с тем же энтузиазмом, с которым они требовали ускорить снос хрущевок еще два года назад.

Сейчас выяснилось, что коммунисты не угадали: большинство жителей за снос. И это, несмотря на то, что КПРФ приложила немало усилий для того, чтобы рассказать народу о страшных муках, ждущих его в "бетонных гетто", куда переселят всех жителей сносимых пятиэтажек.

На юго-востоке Москвы, по данным столичного БТИ, больше всего хрущевок – в Кузьминках, Лефортово, Нижегородском и Южно-Портовом из таких домов состоят целые кварталы. Люди здесь голосовали за снос и переселение в новые дома, хотя те же коммунисты пытались их в этом переубедить. Но когда люди не обнаружили своих адресов в списках под снос, они почувствовали себя обманутыми и собрались на стихийные митинги. И это уже не пиар-кампании коммунистов, единороссов, или каких-то других партий.

"Хотим в реновацию, устали жить в трущобах!", "Не допустим отмены закона о реновации!", "Хотим, чтобы все пятиэтажки вошли в программу реновации!" — такие лозунги были слышны на собраниях жителей юго-востока столицы.

2 мая московские власти опубликовали перечень из 4566 пятиэтажек, по которым пройдет голосование о включении в программу реновации жилья. В список вошли дома, расположенные в 85 районах старой Москвы и шести поселениях на присоединенных территориях.