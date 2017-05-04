Движение Моссовет готовит митинг за снос хрущевок
Организатор митинга, член Правления Московского фонда развития местного самоуправления (Моссовет) Юрий Загребной сообщил об обращениях, которые приходят к нему от москвичей.
"Судя по той почте, той информации, которая полилась ко мне в последние дни и на прямую, и через знакомых, минимум несколько сотен домов по городу, имеющих "заслуженную ветхость", домов, жители которых многократно просили власти помочь, – оказались вне популярного Перечня. И это не правильно!", – написал Загребной на сайте своей организации.
Он полагает, что шанс исправить положение только один – провести митинг и надавить на власти. "Убежден, что жители этих домов имеют право на внимательное участие к своим просьбам и требованиям", – отмечает организатор акции.
Напомним, Москву накрыла волна стихийных митингов. На улицу выходят горожане, которые хотят, чтобы их пятиэтажки внесли в программу реновации ветхого жилья. За последние дни акции прошли сразу в нескольких районах столицы.
Начали публиковать списки пятиэтажек под снос https://t.co/okFa7vbZKz #сносдомов #реновация #пятиэтажки #хрущевки pic.twitter.com/QKnCcfo99y— FoxTime (@foxtime_ru) 21 April 2017
2 мая московские власти опубликовали перечень из 4566 пятиэтажек, по которым пройдет голосование о включении в программу реновации жилья. В список вошли дома, расположенные в 85 районах старой Москвы и шести поселениях на присоединенных территориях.
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