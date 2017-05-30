Когда москвичи воспользуются Вторым кольцом метро

Первый участок Третьего пересадочного контура Московского метрополитена планируется открыть уже ко Дню города. Об этом заявил руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.

"У нас нет задач запускать какие-то объекты к датам или праздникам, но я думаю, что ко Дню города мы сможем запустить первый участок Второго кольца уже с пассажирами", – отметил он.

Бочкарев пояснил, что в настоящее время почти завершены строительные работы на северо-западном участке Третьего пересадочного контура (ТПК) от станции "Деловой центр" до "Петровского парка". Сейчас там ведется наладка оборудования, а также монтаж инженерных систем и обкатка.

При этом ранее во вторник глава департамента строительства сообщил, что ведется проектирование станций ТПК "Шереметьевская" и "Ржевская", которые расположены на северном участке новой линии столичной подземки. "Еще в прошлом году было принято решение об изменении проектов двух станций Третьего пересадочного контура с мелкого на глубокое заложение. Таким образом, помимо "Нижней Масловки" на линии появятся еще две глубокие станции: "Шереметьевская" и "Ржевская", — подчеркнул Бочкарев.





Стоит отметить, что Третий пересадочный контур – это один из самых крупных и масштабных проектов Московского метрополитена за последние десятилетия.

Фактически это новое кольцо столичной подземки, которое призвано разгрузить работающую практически на пределе своих возможностей кольцевую линию в центре города.

Каждый день огромное количество пассажиров с окраинных районов устремляются на центральные станции, доезжают до кольцевой линии, после чего пересаживаются на другие радиальные ветки метро.





Новая линия подземки значительно сократит время в пути для пассажиров, сделав их маршрут удобнее и комфортнее. К примеру, сейчас для того, чтобы добраться от станции "Юго-Западная" на Сокольнической линии до станции "Кунцевская" на Филевской потребуется около 45 минут. С ТПК время в пути можно сократить более чем в два раза: с 45 до 18-20 минут.

Сократится время в пути и на других отрезках столичного метро. Так, маршрут от "Калужской" (оранжевая ветка) до "Севастопольской" (серая) сейчас занимает 35 минут. С новым пересадочном контуром он сократится до 10 минут. На поездку от "Рижской" (оранжевая ветка) до "Авиамоторной" (желтая) требуется около 20 минут. Третий пересадочный контур сократит это время до 12 минут. А ведь в условиях мегаполиса порой важна каждая минута.

Всего длина Третьего пересадочного контура составит 60 километров. На нем расположится 31 станция. Кроме того, на ТПК запланированы 17 пересечений с линиями метро, 7 – с линиями железных дорог, а также 2 – с Московским центральным кольцом (МЦК).

При этом стоит отметить, что в будущем от Третьего пересадочного контура планируется тянуть радиальные ветки в те окраинные районы столицы, куда подземка пока еще не пришла. Так, уже в скором времени будет открыта Кожуховская линия метро, которая соединит центральные и юго-восточные районы города.

Кроме того, от ТПК пойдут линии в Новую Москву.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, полностью завершить строительство ТПК планируется в 2020-2021 годах. По его словам, следующим участком для запуска после отрезка "Деловой центр"-"Петровский парк" станет северо-восточный участок от "Петровского парка" до "Авиамоторной". "Мы вышли на площадки на южных участках от станции "Хорошевская". Сейчас здесь ведется перенос инженерных коммуникаций. В следующем году начнется проходка тоннелей силами 8 тоннелепроходческих комплексов", – подчеркнул он.

Столичные власти последние годы уделяют приоритетное внимание развитию городского общественного транспорта. Так, в примечательным событием стал запуск в сентябре прошлого года Московского центрального кольца, которое представляет собой модернизированную и реконструированную железную дорогу начала XX века.

Новая линия, представляющая собой сочетание метро и городской электрички, стала неотъемлемой частью Москвы, позволив значительно разгрузить радиальные направления подземки.

Всего на МЦК 31 станция, каждая из которых представляет собой транспортно-пересадочный узел. С них можно пересесть как на наземный транспорт, так и перейти на станции метрополитена.

Кроме того, активно открываются новые станции в самой подземке. Так, за 2016 год столичный метрополитен прирос пятью станциями и 10 километрами линий. Москвичи начали пользоваться"Бутырской", "Фонвизинской" и "Петровско-Разумовской" на Люблинско-Дмитровской линии. Кроме того, прошлый год ознаменовался открытием юбилейной, 200-й станцией метро - "Саларьево" на Сокольнической ветке.

А в марте 2017 года были открыты новые станции: "Минская", "Ломоносовский проспект" и "Раменки", которые расположились на Калининско-Солцевской линии. Этого события ждали сотни тысяч человек, проживающие в районе Мичуринского проспекта на западе столицы. А уже совсем скоро ветка прирастет новыми станциями ("Мичуринский проспект" и другие), которые пойдут по направлению к районам Солнцево и Новопеределкино.