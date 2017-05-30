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Общество

Когда москвичи воспользуются Вторым кольцом метро

Фото: stroi.mos.ru
Первый участок Третьего пересадочного контура Московского метрополитена планируется открыть уже ко Дню города. Об этом заявил руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.
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"У нас нет задач запускать какие-то объекты к датам или праздникам, но я думаю, что ко Дню города мы сможем запустить первый участок Второго кольца уже с пассажирами", – отметил он.

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Бочкарев пояснил, что в настоящее время почти завершены строительные работы на северо-западном участке Третьего пересадочного контура (ТПК) от станции "Деловой центр" до "Петровского парка". Сейчас там ведется наладка оборудования, а также монтаж инженерных систем и обкатка.

Фото: stroi.mos.ru

При этом ранее во вторник глава департамента строительства сообщил, что ведется проектирование станций ТПК "Шереметьевская" и "Ржевская", которые расположены на северном участке новой линии столичной подземки. "Еще в прошлом году было принято решение об изменении проектов двух станций Третьего пересадочного контура с мелкого на глубокое заложение. Таким образом, помимо "Нижней Масловки" на линии появятся еще две глубокие станции: "Шереметьевская" и "Ржевская", — подчеркнул Бочкарев.

Фото: twitter.com/stroimos

Стоит отметить, что Третий пересадочный контур – это один из самых крупных и масштабных проектов Московского метрополитена за последние десятилетия.

Фактически это новое кольцо столичной подземки, которое призвано разгрузить работающую практически на пределе своих возможностей кольцевую линию в центре города.

Каждый день огромное количество пассажиров с окраинных районов устремляются на центральные станции, доезжают до кольцевой линии, после чего пересаживаются на другие радиальные ветки метро. 

Фото: stroi.mos.ru

Новая линия подземки значительно сократит время в пути для пассажиров, сделав их маршрут удобнее и комфортнее. К примеру, сейчас для того, чтобы добраться от станции "Юго-Западная" на Сокольнической линии до станции "Кунцевская" на Филевской потребуется около 45 минут. С ТПК время в пути можно сократить более чем в два раза: с 45 до 18-20 минут.

Сократится время в пути и на других отрезках столичного метро. Так, маршрут от "Калужской" (оранжевая ветка) до "Севастопольской" (серая) сейчас занимает 35 минут. С новым пересадочном контуром он сократится до 10 минут. На поездку от "Рижской" (оранжевая ветка) до "Авиамоторной" (желтая) требуется около 20 минут. Третий пересадочный контур сократит это время до 12 минут. А ведь в условиях мегаполиса порой важна каждая минута.

Фото: stroi.mos.ru

Всего длина Третьего пересадочного контура составит 60 километров. На нем расположится 31 станция. Кроме того, на ТПК запланированы 17 пересечений с линиями метро, 7 – с линиями железных дорог, а также 2 – с Московским центральным кольцом (МЦК).

При этом стоит отметить, что в будущем от Третьего пересадочного контура планируется тянуть радиальные ветки в те окраинные районы столицы, куда подземка пока еще не пришла. Так, уже в скором времени будет открыта Кожуховская линия метро, которая соединит центральные и юго-восточные районы города.

Кроме того, от ТПК пойдут линии в Новую Москву.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, полностью завершить строительство ТПК планируется в 2020-2021 годах. По его словам, следующим участком для запуска после отрезка "Деловой центр"-"Петровский парк" станет северо-восточный участок от "Петровского парка" до "Авиамоторной". "Мы вышли на площадки на южных участках от станции "Хорошевская". Сейчас здесь ведется перенос инженерных коммуникаций. В следующем году начнется проходка тоннелей силами 8 тоннелепроходческих комплексов", – подчеркнул он.

Столичные власти последние годы уделяют приоритетное внимание развитию городского общественного транспорта. Так, в примечательным событием стал запуск в сентябре прошлого года Московского центрального кольца, которое представляет собой модернизированную и реконструированную железную дорогу начала XX века.

Новая линия, представляющая собой сочетание метро и городской электрички, стала неотъемлемой частью Москвы, позволив значительно разгрузить радиальные направления подземки.

Фото: GLOBAL LOOK press/Sergey Smirnov

Всего на МЦК 31 станция, каждая из которых представляет собой транспортно-пересадочный узел. С них можно пересесть как на наземный транспорт, так и перейти на станции метрополитена.

Кроме того, активно открываются новые станции в самой подземке. Так, за 2016 год столичный метрополитен прирос пятью станциями и 10 километрами линий. Москвичи начали пользоваться"Бутырской", "Фонвизинской" и "Петровско-Разумовской" на Люблинско-Дмитровской линии. Кроме того, прошлый год ознаменовался открытием юбилейной, 200-й станцией метро - "Саларьево" на Сокольнической ветке.

А в марте 2017 года были открыты новые станции: "Минская", "Ломоносовский проспект" и "Раменки", которые расположились на Калининско-Солцевской линии. Этого события ждали сотни тысяч человек, проживающие в районе Мичуринского проспекта на западе столицы. А уже совсем скоро ветка прирастет новыми станциями ("Мичуринский проспект" и другие), которые пойдут по направлению к районам Солнцево и Новопеределкино.  

Автор: Иван Поляков30 мая 2017, 19:54

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