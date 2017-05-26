ФБК записал Пригожина в герои сирийской войны

Деньги компаний, связанных с предпринимателем Евгением Пригожиным, идут на борьбу с терроризмом в Сирии. С таким неожиданным заявлением выступил сотрудник фонда Навального Георгий Албуров.

Евгения Пригожина записали в борцы с международным терроризмом. Заявление сотрудника ФБК прозвучало в эфире созданного "Фондом борьбы с коррупцией" интернет-шоу "Кактус".

Высказывание примечательно тем, что именно ФБК ранее обращались в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с требованием проверить связанные с Пригожиным компании на предмет участия в картельном сговоре. Сторонники Навального утверждали, что бизнесмен, якобы, положил 23 миллиарда рублей себе в карман.

ФАС проверку провела, однако доказательств причастности компаний предпринимателя Евгения Пригожина к "картельному сговору" так и не обнаружила. Рассмотрение дела завершилось 22 мая. Оказалось, что большинство утверждений ФБК далеки от истины. Ведомство установило, что в антиконкурентном соглашении участвовали лишь ООО "Белый медведь", ООО "Коралклин", ООО "Миллениум клин". А также примкнувшая к ним группа лиц в составе обществ с ограниченной ответственностью – "Компонент", "Экобалт", "РусКомплекс", "Спецресурс" и "Мегалайн".

ФАС не удалось доказать причастность к сговору обществ с ограниченной ответственностью "Арс-Сервис", "Прометей", "Инжклинсервис" и "АСП". Более того, как выяснилось, контракты были исполнены в полном объеме и без нарушений. А по данным пресс-службы "Мегалайна", деятельность компаний позволила сэкономить для бюджета 40% от первоначальной стоимости контрактов – 8,911 миллиарда рублей.

И вот теперь у Георгия Албурова появилась новая версия. Сотрудник ФБК решил, что деньги направляются частной военной компании, которая борется с терроризмом в Сирии. Документальных доказательств Албуров, конечно, не предоставил – для ФБК безосновательные утверждения в порядке вещей. Однако можно понять, на каком основании были сделаны умозаключения. Известно, что Евгений Пригожин поддерживает российскую международную политику и действия ВКС России на территории Сирии. За что, кстати, предприниматель и попал в санкционный список американских властей.