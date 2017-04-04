Бывшему главе Удмуртии предъявили обвинения

Экс-главе Удмуртии Александру Соловьеву были предъявлены обвинения в коррупции. Следователи предполагают, что бывший руководитель региона получил взятку в размере 140 миллионов рублей.
Соловьева обвиняют в преступлениях по двум эпизодам по статье "Получение взятки должностным лицом, занимающим государственную должность РФ, в особо крупном размере", передает РИА ФАН. Напомним, президент России Владимир Путин уже назвал исполняющего обязанности главы Удмуртии – им стал секретарь Общественной палаты Александр Бречалов.
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