Бывшему главе Удмуртии предъявили обвинения

Экс-главе Удмуртии Александру Соловьеву были предъявлены обвинения в коррупции. Следователи предполагают, что бывший руководитель региона получил взятку в размере 140 миллионов рублей.

Соловьева обвиняют в преступлениях по двум эпизодам по статье "Получение взятки должностным лицом, занимающим государственную должность РФ, в особо крупном размере", передает РИА ФАН. Напомним, президент России Владимир Путин уже назвал исполняющего обязанности главы Удмуртии – им стал секретарь Общественной палаты Александр Бречалов.