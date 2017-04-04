Станция метро "Смоленская" изменила режим работы

На станции "Смоленская" Арбатско-Покровской линии столичного метро изменился режим работы. Из-за капитального ремонта эскалатора до 30 июня по рабочим дням с 08:30 до 09:15 мск станция будет работать только на выход, передает ТАСС.
Для входа в метро пассажиров попросили пользоваться "Смоленской" Филевской линии. В остальное время станция будет работать в обычном режиме.
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