Станция метро "Смоленская" изменила режим работы

На станции "Смоленская" Арбатско-Покровской линии столичного метро изменился режим работы. Из-за капитального ремонта эскалатора до 30 июня по рабочим дням с 08:30 до 09:15 мск станция будет работать только на выход, передает ТАСС.

Для входа в метро пассажиров попросили пользоваться "Смоленской" Филевской линии. В остальное время станция будет работать в обычном режиме.