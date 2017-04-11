Москвичи стали дольше жить

Продолжительность жизни москвичей в 2016 году увеличилась до 77 лет. "Это качественный хороший показатель, близкий к восточно-европейским странам", – цитирует агентство "Москва" мэра столицы Сергея Собянина.

По словам градоначальника, уменьшились показатели по детской, младенческой смертности, материнской смертности, онкологии, инфарктам, инсультам. Кроме того, за последние годы повысились доступность и качество московского здравоохранения.