По лицу можно определить признаки болезней

Группа исследователей из США расшифровала признаки, по которым можно определить наличие в организме некоторых заболеваний. Американские ученые утверждают, что одного взгляда на человека бывает достаточно, чтобы обнаружить до восьми болезней, которыми он страдает.

Медики полагают, что существенным индикатором состояния здоровья пациента является кожа его лица. Именно она отражает процессы, которые происходят в организме.

Особенно это касается желудочно-кишечного тракта. По мнению специалистов, наличие прыщей на лице у людей старше 20 лет сигнализирует о проблемах с пищеварением и печенью.

Кровоточивость десен свидетельствует о дефиците витамина С. От этой проблемы страдают в первую очередь люди, ведущие малоподвижный образ жизни и имеющие вредные привычки.

Сухие волосы – верный признак того, что пора пополнить запасы витамина B7 в организме. Слишком бледные губы предупреждают об острой нехватке железа, передает РИА ФАН.

Горизонтальные складки на лбу указывают на проблемы с пищеварением. Отечное лицо – необходимо проверить состояние щитовидной железы. А если человек хронически бледен, ему срочно требуется витамин В12.

Ранее сообщалось, что ученые из Калифорнии разработали специальную методику, позволяющую обнаружить рак с помощью одной капли крови. Как писали Dni.Ru, биологи научились находить на самых ранних стадиях следы раковых клеток в кровотоке и определять место, в котором они формируются.