По лицу можно определить признаки болезней
Медики полагают, что существенным индикатором состояния здоровья пациента является кожа его лица. Именно она отражает процессы, которые происходят в организме.
Особенно это касается желудочно-кишечного тракта. По мнению специалистов, наличие прыщей на лице у людей старше 20 лет сигнализирует о проблемах с пищеварением и печенью.
Кровоточивость десен свидетельствует о дефиците витамина С. От этой проблемы страдают в первую очередь люди, ведущие малоподвижный образ жизни и имеющие вредные привычки.
Сухие волосы – верный признак того, что пора пополнить запасы витамина B7 в организме. Слишком бледные губы предупреждают об острой нехватке железа, передает РИА ФАН.
Горизонтальные складки на лбу указывают на проблемы с пищеварением. Отечное лицо – необходимо проверить состояние щитовидной железы. А если человек хронически бледен, ему срочно требуется витамин В12.
Ранее сообщалось, что ученые из Калифорнии разработали специальную методику, позволяющую обнаружить рак с помощью одной капли крови. Как писали Dni.Ru, биологи научились находить на самых ранних стадиях следы раковых клеток в кровотоке и определять место, в котором они формируются.
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