Для обнаружения рака достаточно капли крови

Биологи из Калифорнии разработали специальную методику, позволяющую обнаружить опухоль на самых ранних стадиях. Ученые научились находить следы раковые клеток в кровотоке и определять место, в котором они формируются.

Как сообщил доктор Кун Чжан, последние годы ученые активно работают над средствами ранней диагностики рака, так как около 90% смертей от этого заболевания случается в результате запоздалого обнаружения опухоли. Однако разработки специалистов обычно не позволяют определять пораженный орган, сообщает Nature Genetics.

Однако команда Кун Чжана проанализировала природу своеобразных выростов на поверхности молекул ДНК, эпигенетических меток, влияющих на функционирование генов. На основании исследования ученые вывели специальный алгоритм, с помощью которого можно определить место формирования опухоли. Иначе говоря, эксперты ищут в кровотоке следы ДНК в уже уничтоженных болезнью клетках.

Специалисты проверили свою методику на 72 пациентах, у которых медики диагностировали рак. Алгоритм Кун Чжана и его команды позволил с точностью от 82% до 90% определить местоположение злокачественного формирования.

"Мы сделали это открытие случайно. Мы хотели найти следы раковых клеток в организме и понять, где они формируются. Однако потом мы заметили, что комбинация химических сигналов от других клеток дает понять, есть ли у человека опухоль и где она находится", – заявил Кун Чжан.

Напомним, российские специалисты в скором времени завершат испытания лекарства, которое может стать настоящим прорывом в борьбе с онкологией. Препарат с рабочим названием "Белок теплового шока" содержит в себе молекулы белка, синтезирующиеся с любыми клетками организма человека в ответ на стрессорные воздействия. Предполагается, что лекарство появится на прилавках аптек уже через три-четыре года.