Итальянские ученые установили, что брак негативно влияет на здоровье женщин и сокращает срок их жизни. Это связано с необходимостью заботиться о своем супруге.

Исследователи на протяжении четырех лет следили за жизнью двух тысяч семейных пар, в которых возраст супругов был старше 65 лет. Ученые выяснили, что в среднем смертность среди замужних представительниц слабого пола на 23% выше, чем у женщин вне брака.

Эксперты считают, что результаты исследования объясняются стремлением жен заботиться о своих супругах, зачастую самостоятельно выполняя многие тяжелые дела. На этой почве женщины систематически испытывают стресс, что негативно сказывается на их здоровье.

Примечательно, что у мужчин наблюдается противоположная тенденция. Женатые представители сильного пола живут дольше холостяков благодаря женской заботе и поддержке, сообщает New York Post.

Брак есть союз, которым мужчина обязывается всю жизнь жаловаться на свою беду. — Илий Супранович (@isisifycugiwin7) 7 марта 2017 г.

Ранее американские ученые заявили, что люди в браке здоровее неженатых. Согласно их исследованию, у семейных людей понижен уровень стрессового гормона кортизола по сравнению с теми, кто живет в одиночестве. Также они установили, что при вступлении в брак у супругов снижается вероятность возникновения сердечных заболеваний.