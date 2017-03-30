"Лужники" станут одним из лучших стадионов мира

Обновленный стадион "Лужники" станет одной из лучших в мире спортивных площадок и в дальнейшем будет развиваться как главный спортивный парк России. Это пообещал мэр Москвы Сергей Собянин после осмотра большой спортивной арены, на которой сейчас подходит к концу комплексная реконструкция.

ПРИМЕР ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ

Уже через несколько недель на большой спортивной арене в "Лужниках" будут завершены основные работы по комплексной реконструкции стадиона. Финальной точкой станет чистовая отделка помещений спортивной арены. За три года, которые длилась реконструкция, строители выполнили огромный объем уникальных по сложности работ. С одной стороны, был сохранен исторический облик стадиона, с другой – по сути построен новый стадион, который по уровню комфорта и безопасности войдет в число лучших арен мира.

Главным преимуществом "Лужников" станет уникальное футбольное поле с натуральным травяным газоном, соответствующее всем современным требованиям и техническим рекомендациям ФИФА. Под покрытием установлена геомембрана, позволяющая даже при сильном дожде уводить всю воду с поля. Для этого было уложено четыре километра дренажных труб и, помимо этого, 35 километров труб для подогрева поля.





Новое поле большой спортивной арены "Лужников" будет оборудовано системой "гол-контроль", которая поможет арбитрам максимально точно фиксировать момент пересечения мячом линии ворот. Несколько камер будут следить за воротами, а связь с судьей будет осуществляться с помощью специального браслета.

Наблюдать за спортивными баталиями, проходящими на арене стадиона смогут более 80 тысяч человек. Зонирование трибун выполнено с учётом потребностей и особенностей всех категорий зрителей. Новый цвет трибун – бордовый с бежевыми вкраплениями – был выбран по результатам электронного голосования в системе "Активный гражданин", в котором приняли участие более ста тысяч москвичей.





Козырек стадиона был удлинен на 11 метров, теперь он выполняет не только защитную функцию от дождя и снега, но и может превращаться в огромный медиа-экран площадью 40 тысяч квадратных метров. На верхнем уровне стадиона появилась смотровая площадка, с которой откроется прекрасный вид на Новодевичий монастырь, небоскребы "Москва-Сити", на МГУ и центр Москвы.

Как известно, московский стадион "Лужники" станет главной ареной Чемпионата мира по футболу 2018 года. Именно здесь пройдут матч открытия с участием сборной России, один из полуфиналов и финал турнира.





МАСШТАБЫ РЕКОНСТРУКЦИИ

Мэр Москвы Сергея Собянин оценил масштаб работ, которые за три года были проведены на стадионе. Градоначальник констатировал, что их большая часть уже завершена. "Здесь смонтирован свет, звук и даже зеленая трава с помощью специальных технологий за зиму укрепила свою корневую систему, и сегодня можно уже реально играть в футбол. Нет никаких сомнений, что "Лужники" будут сданы в срок" – сказал Собянин.

"Я уверен, что по безопасности и комфорту арена войдет в число лучших стадионов мира".

Мэр добавил, что помимо главной арены необходимо построить 19 специальных сооружений для проведения чемпионата мира по футболу. "Из них уже восемь построены. Остальные находятся в высокой степени готовности", - сказал мэр.





В свою очередь, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин подчеркнул, что с завершением реконструкции арены никаких проблем нет. "Объект получился достойным и красивым. В течение одного-двух месяцев будем сдавать объект в эксплуатацию. Можно считать, что строительные работы закончены", – сказал Хуснуллин.

Кресла, установленные на стадионе, активным болельщикам сломать не удастся, они смонтированы основательно. Кроме того, кресла сделаны из материалов низкой теплопроводности, сообщил мэру начальник отдела строительного надзора казенного предприятия "Лужники" Мурат Ахмадиев. "На них будет комфортно сидеть и зимой, и летом. Зимой материал не будут охлаждаться, а летом нагреваться, а еще их легко протирать и мыть", – сказал Ахмадиев.





СТАДИОН С ИСТОРИЕЙ

Московский стадион "Лужники" был открыт в 1956 году. Частичные реконструкции стадиона проводились к Олимпиаде-80 и в первой половине 1990-х годов. Нынешняя комплексная реконструкция стадиона "Лужники" была начата в I квартале 2014 года и является частью подготовки к проведению в России Чемпионата мира по футболу-2018.

Основная архитектурная идея нынешней реконструкции "Лужников" – создание современной арены, соответствующей мировым стандартам и требованиям FIFA, и при этом сохранение исторического фасада стадиона, который является одним из символов московской архитектуры и российского спорта.



