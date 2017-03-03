Водителя с дуршлагом на голове разыскивают приставы

Федеральная служба судебных приставов разыскивает последователя пастафарианской церкви Андрея Филина, передает агентство городских новостей "Москва". Оказалось, что мужчина два года не оплачивает штраф Московской административной дорожной инспекции на сумму в три тысячи рублей. Сам Андрей Филин прославился на всю страну, благодаря тому, что смог добиться своего и сфотографировался на права с дуршлагом на голове.