Ирландец вылез из гроба после общения с алкоголиками

Пенсионер из Белфаста (Северная Ирландия) Джон Эдвардс, которого заживо закопали в гробу ради социального эксперимента, вернулся с "того света". Мужчина три дня провел под землей ради общения с алкоголиками, наркоманами и потенциальных самоубийц.

На то, чтобы посмотреть, как пожилой смельчак выходит живым из могилы, собралось посмотреть множество людей. Когда рабочие снимают крышку гроба, Эдвардс встает в полный рост, приветствуя публику широкой улыбкой и всем видом показывая, что с ним все отлично, и эксперимент удался.

Мужчина несколько секунд демонстрирует собравшимся жест с поднятыми вверх большими пальцами рук, проявляя свою радость от хорошо проделанной работы. В это время его снимают фотографы. Затем он выходит из гроба и подходит к встречающей его супруге, целуя ее. Толпа встречает Эдвардса радостными криками одобрения.

Как писали Dni.ru, смысл эксперимента состоял в том, чтобы люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации и желающие покончить с собой, алкоголики и наркоманы могли поговорить с человеком из могилы, пока сами не оказались в гробу.

Эдвардс взял с собой "на тот свет" Wi-Fi-роутер, видеокамеру, немного одежды и еды, настольную лампу и книги религиозной тематики. Раз в несколько часов Джон Эдвардс запускал прямой эфир на своей странице в Facebook и отвечал на вопросы людей, которые зачитывал с экрана смартфона. Просторный гроб, в которой находился пенсионер, был оборудован вентиляцией.