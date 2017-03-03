Мэр бросился в воду спасать дайвера

Мэр города Карамюрсель (Турция) Измаил Илдырим прыгнул в воду ради спасения дайвера. Политик решился на отважный поступок во время проходившей в порту официальной церемонии памяти жертв крушения парома в 1958 году.

Во время мероприятия два аквалангиста должны были держать на воде траурный венок. Внезапно женщина-дайвер потеряла в воде сознание, сообщает Daily Mail. Увидев это, мэр молниеносно отреагировал. Сбросив туфли и пиджак, он прыгнул в воду, чтобы спасти человека. Ему это удалось – вытащенной из воды женщине была оказана помощь, ее самочувствие в норме. Выяснилось, что градоначальник и сам является опытным дайвером.