Мэр бросился в воду спасать дайвера
Во время мероприятия два аквалангиста должны были держать на воде траурный венок. Внезапно женщина-дайвер потеряла в воде сознание, сообщает Daily Mail. Увидев это, мэр молниеносно отреагировал. Сбросив туфли и пиджак, он прыгнул в воду, чтобы спасти человека. Ему это удалось – вытащенной из воды женщине была оказана помощь, ее самочувствие в норме. Выяснилось, что градоначальник и сам является опытным дайвером.
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