Западных пользователей рассмешил "человек-мазут" из России
Друзья подбадривают юношу одобрительными криками, подбивая на неумный поступок. Сначала было весело всем – как товарищам, так и самому отважному "человеку-мазуту". Однако вскоре ему стало не до смеха. Испуганный юноша под хохот окружающих кричит, что он не может дышать и ничего не видит. Чем закончилась трагикомичная история – неизвестно.
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