Дроздов разоблачил танцующих индюшек

Странное поведение птиц сложно объяснить с точки зрения логики. Ролик снял очевидец ритуального танца. Видео обрело большую популярность в Сети.

Известный телеведущий, просмотрев запись, отнесся к загадочному явлению скептически. Дроздов посчитал, что видео является фейком. "Это постановочные кадры, в природе так быть не может. Их кто-то натренировал, научил", – цитирует орнитолога Life.ru.

Чтобы выяснить причину странного поведения птиц, западные СМИ опросили ученых. Коллега Дроздова из США Скотт Гарднер согласен с ним в том, что "придумать" такое действо индюшки не могли. По его мнению, это произошло случайно. Он заявил, что индейки не отличаются умом и даже не могут понять, что преследуют друг друга по кругу.

These turkeys trying to give this cat its 10th life pic.twitter.com/VBM7t4MZYr