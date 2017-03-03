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Общество

Дроздов разоблачил танцующих индюшек

Николай Дроздов. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Телеведущий и орнитолог Николай Дроздов высказался о необычной видеозаписи, поставившей в тупик десятки тысяч пользователей Сети. На кадрах индюшки водят хоровод вокруг мертвого кота.
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Странное поведение птиц сложно объяснить с точки зрения логики. Ролик снял очевидец ритуального танца. Видео обрело большую популярность в Сети.

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Известный телеведущий, просмотрев запись, отнесся к загадочному явлению скептически. Дроздов посчитал, что видео является фейком. "Это постановочные кадры, в природе так быть не может. Их кто-то натренировал, научил", – цитирует орнитолога Life.ru.

Чтобы выяснить причину странного поведения птиц, западные СМИ опросили ученых. Коллега Дроздова из США Скотт Гарднер согласен с ним в том, что "придумать" такое действо индюшки не могли. По его мнению, это произошло случайно. Он заявил, что индейки не отличаются умом и даже не могут понять, что преследуют друг друга по кругу.

Эксперт по изучению птиц в Гарварде Ирен Пепперберг заявила, что индюшки в дикой природе нередко ходят вокруг скал или деревьев, поэтому ничего удивительного в видео нет. В свою очередь, биолог из Калифорнийского университета Алан Кракауэр считает, что индейки нарочно сгруппировались возле хищника, чтобы показать ему свою силу и единство.

Сам автор видеоролика признался, что это самая сумасшедшая сцена, которую он когда-либо видел в жизни. Он предположил, что птицы пытаются своим ритуальным танцем дать сбитой автомобилем кошке десятую жизнь.

Автор: Людмила Фоканова3 марта 2017, 16:19

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